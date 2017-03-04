به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در نشستی خبری در ساختمان مجلس خبرگان رهبری در قم در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص موضع مجلس خبرگان رهبری نسبت به اظهار نظر برخی از مسئولان کشور به مقابله با برخی از بیانات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: حقیقت این است که در قانون اساسی، ولایت فقیه یک قانون است و نه یک تئوری و همه مسئولان کشور باید پایبندی خود را به قانون اساسی با اطاعت از ولایت فقیه و رهنمودهای ولی‌فقیه نشان دهند.

وی ادامه داد: اگر مسئولی بخواهد در برابر مواضع ولایت فقیه موضع بگیرد مشروعیت خود را زیر سؤال برده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد اما باید این امر به اثبات برسد و نمی‌شود با صرف گفتن جمله‌ای استنباط به مخالفت شود.

آیت الله خاتمی تأکید کرد: قانون اساسی تصمیم گیری کلان در خصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی را بر عهده ولی فقیه گذاشته است و مسئولان محترم و رؤسای سه قوه در عمل باید همراهی خود را با ولی فقیه به مردم به اثبات برسانند.

سخنگوی مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه در عرصه شعار چیزی کم نداریم، افزود: آنچه که مورد انتظار مردم است عمل به شعارها ست.

وی ادامه داد: در خصوص تمدید تحریم‌های ده سال مقام معظم رهبری فرمودند این امر نقض برجام است و باید نسبت به آن مقابله کنیم که مسئولان سه قوه نیز در این خصوص موضع خوبی گرفتند که همین امر مورد انتظار بوده است.