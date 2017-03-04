قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: تلاش های بسیاری برای توسعه چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی وابستگی را به خارج از کشور کاهش می دهد و زمینه رونق تولید را در استان فراهم می کند.

وی تاکید کرد: سهمیه تسهیلات ملی اقتصاد مقاومتی سالجاری استان چهارمحال و بختیاری سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: با تلاش های انجام شده تاکنون سه هزار و ۹۳۰ میلیارد تسهیلات اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری جذب شده است.

زمینه برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به استان افزایش یابد

وی عنوان کرد: با تلاش مسئولان استان و پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری شاهد رشد تولید در استان هستیم.

سلیمانی گفت: ایجاد اشتغال و رونق بخش تولید از اولویت های اصلی مسئولان ارشد استان چهارمحال و بختیاری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی استان به واسطه وجود مشکلات مختلف غیر فعال شده بودند، عنوان کرد: با شناسایی مشکلات و رفع انها هم اکنون شاهد فعال شدن بسیاری از واحدهای صنعتی در این استان هستیم.

پروژه های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری تکمیل شدند

وی در ادامه تاکید کرد: توانمندی های بسیاری در این استان از جمله گردشگری وجود دارد که باید در راستای توسعه استان چهارمحال و بختیاری مورد بهره برداری قرار بگیرند.

وی تاکید کرد: هم اکنون با تلاش های صورت گرفته بسیاری از پروژه های نیمه تمام استان تکمیل شده اند و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: احداث پتروشهیمی لردگان و رفع موانع اجرای این پروژه از مهمترین اقدامات دولت در این استان به شمار می رود.