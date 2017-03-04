به گزارش خبرنگار مهر، محمد خرمگاه پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر سیاه‌جامگان در ورزشگاه آزادی گفت: استقلال دو نیمه متفاوت را داشت؛ در نیمه اول بازیکنان ما بیهوش بودند و باید با تمریناتی که برای آنها در نظر می‌گیریم، آنها را از بیهوشی خارج کنیم.

وی در ادامه گفت: نیمه دوم با صحبت‌هایی که با بازیکنان انجام گرفت، شرایط عوض شد و موقعیت‌های زیادی خلق کردیم که متأسفانه با بدشانسی آنها را از دست دادیم و اگر یکی از آن موقعیت‌ها به گل تبدیل می‌شد، به سه امتیاز بازی دست پیدا می‌کردیم.

خرمگاه با اشاره به اینکه سیاه‌جامگان یک فوتبال دفاعی را انجام داد، گفت: من به این تیم احترام می‌گذارم، به نظر من این هم یک تاکتیک است و تیمی که در حال سقوط به لیگ آزادگان است، به هر حربه‌ای دست می‌زند تا بتواند امتیاز کسب کرده و در لیگ برتر بماند.

مربی تیم فوتبال استقلال تهران در ادامه خاطرنشان کرد: ما دو بازی سخت در پیش داریم و باید تعدادی از بازیکنانمان را از بیهوشی خارج کنیم تا بتوانیم در دیدارهای بعدی به پیروزی برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز به قهرمانی امید دارید یا خیر؟ گفت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست، هفت بازی باقی مانده و باید بازی به بازی پیش برویم و ممکن است هر اتفاقی در این هفت هفته برای ما و دیگر تیم‌ها بیفتد.