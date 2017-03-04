ثبت نام ۲۷۹ داوطلب در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،‌ علی اصغر احمدی؛ معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام این مطلب گفت: از این ۲۷۹ نفر،‌ در مجموع ؛ ۱۳۲ نفر برای حوزه انتخابیه اصفهان، ۴۱ نفر برای حوزه انتخابیه اهر و هریس، ۵۵ نفر برای حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر و ۵۱ نفر برای حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان ثبت نام کردند.



گفتنی است ثبت نام از داوطلبان نمایندگی اولین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای این چهار حوزه انتخابیه از هشتم اسفند ماه در وزارت کشور و فرمانداری های مرکز حوزه های انتخابیه فوق شروع شد و ساعتی پیش پایان یافت.