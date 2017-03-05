مردم نگران تامین کالاهای شب عید نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی شنبه شب در یازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان ضمن تشکراز اعضای کارگروه تنظیم باراز شب عیداستان اظهار داشت: ذخایر خوبی جهت تنظیم ۱۱ قلم کالای اساسی دراستان وجود داردو مردم نگران تامین کالاهای مورد نیاز خود نباشند.

وی افزود: همه دستگاه های مرتبط با تنظیم بازاردرایام تعطیلات جهت مهیا کردن شرایط مطلوب حضور داشته باشند.

همتی در این نشست گفت: بازار کالاهای اساسی باید زیر کنترل همیشگی ناظران دستگاه های اجرایی و نظارتی قرار داشته باشد.

معین الدین مدیرسازمان تعاون روستایی استان قزوین هم گفت: به منظور تنظیم بازار شب عید برا ی امسال بیش از ۱۲۵۰ تن پرتغال و ۵۰۰ تن سیب خریدار ی و ذخیره سازی شده است.

وی گفت: با هماهنگی اعضاء کار گروه در آستانه عید توزیع میوه در شهرستانهای استان آغاز می شود.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان هم در این جلسه گفت: برا ی کنترل گوشت مرغ بیش از ۷۰۰ تن مرغ منجمد در استان ذخیره سازی شده که با قیمت مصوب توزیع خواهد شد.

یوسف جلو خانی در ادامه افزود: به منظور تنظیم بازار گوشت قزمز نیز با هماهنگی ا نجام شده گوشت منجمد و گرم در فروشکاهها و تعاونی مصرف کارمندی و گارگری توزریع می شود.