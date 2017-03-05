لاریجانی: جوسازی ها علیه مجلس نامردی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در تذکری اظهار داشت: علیرغم اینکه رهبری بارها فرمودند حقوق های نجومی ظالمانه و ناعادلانه است چرا مجلس بر ۶۰ درصد اصرار کرد؟ چرا کار دیروز در مورد اصرار بر مصوبه اولیه مجلس را همان روز که می خواستید ایراد شورای نگهبان را رفع کنید انجام ندادید چون مصوبه اولیه مجلس عادلانه بود.

عضو کمیسیون اقتصاد ادامه داد: بیش از هشت مرتبه رهبری فرمودند هنوز گزارشی در خصوص حقوق های نجومی به من داده نشده است چرا شما هفته گذشته از حق مجلس دفاع نکردید که مجبور نشوید چند روز بعد بگویید به مجلس توهین شده.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به موسوی لارگانی گفت: تذکر شما به کمیسیون تلفیق است چون کمیسیون تلفیق باید در گزارش خود بر مصوبه اش اصرار می کرد اما آنها نیز گفتند با شورای نگهبان مشورت کردیم و شورا اعلام کرد اگر ماده را اصلاح کنید قبول می کنیم. اصلاحیات نیز بر مبنای نظر شورای نگهبان بود.

لاریجانی با بیان اینکه آن هیاهو خلاف واقع بود اظهار داشت: متنی که ما تصویب کردیم آن چیزی نبود که آقایان در رسانه ها می گفتند مبنی بر اینکه حقوق ۲۴ میلیونی برای مقامات و مدیران در نظر گرفته شده است این اظهارات دروغ است.

رئیس مجلس جوسازی ها را ناعادلانه و با اهدافی سیاسی خواند و گفت: کسی که می گوید اسم مجلس باید عضو شود و یا عدالت در مجلس ذبح شد و یا مجلس پا روی عدالت گذاشت و حرف های سبک دیگری زدند کار خوبی انجام ندادند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه این مجلس برای کشور آبرو خرید و کشور را از بی برنامگی نجات داد، اظهار داشت: مواد دائمی لایحه برنامه که چندی پیش تصویب شد کار مهمی بود آیا مجلس سیاه است؟ این ادبیات درباره قوه مقننه و مردم سالاری درست نیست.

وی، موسوی لارگانی را نماینده ای عادل خواند و خطاب به وی گفت: بینی و بین الله متنی که قبلا هم تصویب شده بود ۲۴ میلیون حقوق برای مدیران و مسئولان نبود طبق آن ماده نیز مسئولین و مقامات ۱۲ میلیون حقوق می گرفتند این جوسازی ها حق مجلس نبود و نامردی بود.