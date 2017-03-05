فراخوان مقاله بیست و یکمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدرا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقاله برای بیست و یکمین همایش از سلسله همایش های بزرگداشت حکیم ملاصدرا منتشر شد.

فلسفه بمثابه نماد عقلانیت و زیربنای علوم، طلایه‌دار این مواجهه است. بر همین اساس، بنیاد حکمت اسلامی صدرا بر آن شد تا بیست و یکمین همایش از سلسله همایشهای بزرگداشت حکیم ملاصدرا را به بررسی نسبت فلسفه با فضای مجازی، ذات و ماهیت فضای مجازی، راهکارهای بهره‌برداری از آن، فرصتها و تهدیدهای آن در سلامت فردی و اجتماعی، بایسته‌های اخلاقی و قانونی حاکم بر آن و... اختصاص دهد.

در این راستا، از اساتید، صاحبنظران و پژوهشگران حوزه و دانشگاه دعوت می شود با ارائه مقاله درباره موضوعات ذیل یا دیگر موضوعات مرتبط با این حوزه، در همایش شرکت نمایند. بدیهی است مقالات باید دارای محوریت فلسفی، مضمون جدید، رویکرد تحلیلی‌ـ‌انتقادی و ناظر به نتیجه‌یی کاربردی باشند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات فراخوان می توانند به آدرس سایت http://www.mullasadra.org مراجعه کنند.