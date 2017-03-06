به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام جمال ایزدی در گفت وگویی با بیان برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی اوقاف خراسان رضوی در ترویج فرهنگ وقف اظهار داشت: همه ساله همایش تجلیل از مروجان وقف در عرصههای مختلف برگزار میشود و یکی از این همایشها با عنوانعالم واقف است که سال گذشته ویژه برنامهای برای آیتالله حسنعلی مروارید(ره) برگزار شد.
وی افزود: برای امسال کنگره بزرگداشت عالم واقف مجاهد آیتالله عباس واعظطبسی(ره) در مشهد برگزار میشود که بر اساس فراخوان آثار در مجموع ۲۷۲ اثر به دبیرخانه این کنگره از ۱۱ استان خراسانرضوی، شمالی، جنوبی، گلستان، کرمان، تهران، اصفهان، البرز، فارس، چهارمحال وبختیاری و هرمزگان در ۹ قالب کتاب، مقاله، پوستر، عکس، داستان، شعر، نرمافزاری، اپلیکیشن و فیلم کوتاه ارسال شد .
معاون فرهنگی اوقاف خراسانرضوی بیان کرد: بیشتر آثار رسیده به ترتیب در بخشهای عکس، مقاله، داستان، شعر، کتاب، فیلم کوتاه، پوستر، نرمافزار، اپلیکیشن و کمترین اثر ارسالی در یک بخش ۵ مورد و بیشترین اثر ارسالی در یک بخش حدود ۲۰۰ مورد بوده است.
ایزدی افزود: کمیته علمی ۵ نفره برای این کنگره با نمایندگانی از حوزه علمیه خراسان، آستان قدس رضوی و اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسانرضوی تشکیل شد و پس از دو مرحله ارزیابی و داوری ۱۱ برگزیده از ۹ موضوع کنگره معرفی شد و از دو بخش مقاله و شعر دو برگزیده معرفی شد.
وی اظهار داشت: این کنگره امروز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه در تالار نور ادارهکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برگزار میشود و آیتالله سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه(س) و امامجمعه قم سخنران این مراسم اند . وی ادامه داد: برگزیدگان از استانهای خراسانرضوی، جنوبی، تهران، اصفهان و فارس هستند و بیشترین آثار و برگزیدگان با حدود ۱۰۰ اثر و ۵ برگزیده از خراسان رضوی است...
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