محموله بزرگ سیگار قاچاق در کنگاور توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "حسین براری" عنوان کرد: مأموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید زنگنه و اکیپی از پلیس آگاهی با انجام کار اطلاعلاتی و حین کنترل محورهای مواصلاتی یک دستگاه خودروی سمند حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو بیش از ۳۰۰ هزار نخ انواع سیگار قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری دو قاچاقچی در این زمینه، گفت: متهمان که حدوداً ۳۰ ساله و دارای سوابق متعدد حمل کالای قاچاق هستند، قصد انتقال این محموله قاچاق از غرب کشور به سمت استان تهران را داشتند که توسط عوامل انتظامی شهرستان دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضائی شدند.

سرهنگ براری در ادامه از تشدید اقدامات مقابله ای جهت کاهش سرقت در آستانه نوروز خبر داد و گفت: عوامل پلیس آگاهی و پلیس راهور این انتظامی در بررسی ازخودروهای پارک شده در حاشیه خیابان ها و پارکنیگ ها موفق به کشف چهار دستگاه خودروی سرقتی شدند.

وی خاطرنشان کرد: از چهار دستگاه خودروی کشف شده، یک دستگاه پژو از شهر کرمانشاه، یک دستگاه خودروی هیوندا از شهر تهران و دو دستگاه خودروی پراید از شهرستان های نهاوند و اصفهان به سرقت رفته بود، که در این راستا تمامی مالباختگان شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از شهروندان خواست که هشدارهای پلیسی را جدی بگیرند و اموال خود را به وسایل ایمنی مجهز کنند.

نارضایتی از صدور برگ جریمه در صدر تماس های مردمی با سامانه ۱۹۷

جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از ثبت بیش از ۲۰ هزار تماس با سامانه ۱۹۷ خبر داد و گفت: بیشتر تماس ها مربوط به نارضایتی شهروندان از صدور برگ جریمه رانندگی می باشد، که طبق بررسی ها، اعمال جریمه کاملاً قانونی بوده است.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" در حاشیه بازدید از سامانه ۱۹۷ اظهار کرد: نیاز به تأمین امنیت اجتماعی یک موضوع آشکار است که مورد توافق تمام اندیشمندان و افراد جامعه بوده، به گونه ای که بسیاری از کارشناسان و اهل فن احساس امنیت را مقدم بر معیشت دانسته و روز به روز نیز ابعاد امنیت گسترده می شود.

وی با اشاره به تلاش جهادگونه و مستمر نیروی انتظامی برای تأمین امنیت در جامعه، بیان داشت: تنها مجازات حبس نمی ‌تواند امنیت را در جامعه برقرار کند و تحقق برقراری کامل امنیت اجتماعی بدون مشارکت عموم مردم میسر نیست.

وی همکاری اقشار مختلف برای ایجاد امنیت را امری لازم و اساسی عنوان کرد و گفت: افراد اثرگذار، بزرگان، روحانیان و افرادی که دارای پایگاه اجتماعی هستند می‌ توانند با اثرگذاری بر روی نسل جوان، برای برقراری هر چه بیشتر امنیت در اجتماع تلاش کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: طی سال های اخیر افزایش بی رویه جمعیت شهرها، به خصوص مراکز استان ها مشکلات و معضلات عدیده ای همچون عدم حس اعتماد عمومی، افزایش انحرافات و شکاف بین نسلی را برای مردم و مسئولان پدید آورده است.

سرهنگ مرزبانی افزود: ناآشنایی مردم با نوع و حجم فعالیت هایی که نهادهای امنیتی انجام می دهند و نیز به سبب وجود مشکلاتی در حیطه امنیت اجتماعی به عنوان پایه ای ترین نیاز انسانی، نارضایتی مردم و دلسردی آنان نسبت به توانایی و مسئولیت پذیری مسئولان را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه اعتماد متقابل بر مبنای ارزش های اخلاقی می تواند پایه ای مستحکم در تولید سرمایه اجتماعی باشد، گفت: در این میان هرچقدر پلیس از مقبولیت و محبوبیت بیشتری برخوردار باشد شهروندان نسبت به اجرای مقررات احساس مسئولیت بیشتری می کنند که این به منزله مشارکت مردم در اجرای قوانین و تعامل با پلیس است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان در ادامه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ هزار و ۱۳۰ مورد تماس با سامانه ۱۹۷ ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.

سرهنگ مرزبانی با اشاره به اینکه بیشتر تماس های ثبت شده مربوط نارضایتی شهروندان از صدور برگ جریمه رانندگی است، خاطرنشان کرد: پس از بررسی گزارشات مردمی، مشخص شد که صدور برگ جریمه از سوی عوامل پلیس راه و راهور کاملاً قانونی بوده است.

وی در پایان یادآور شد: در میان تماس های مردم استان تقدیر و انتقادهایی نیز از عملکرد پلیس وجود دارد و از انجا که انجام صحیح و شایسته مأموریت ها، وظیفه ذاتی پلیس است، با قصور عوامل انتظامی نیز برخورد جدی خواهد شد و شهروندان اطمینان داشته باشند که به تک تک تماس های آنها با سامانه ۱۹۷ رسیدگی می شود.

کامیون حامل ۶۵ رأس دام قاچاق در کنگاور متوقف شد

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از کشف ۶۵ رأس احشام قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" بیان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر انتقال احشام قاچاق از شهرستان های مرزی استان کرمانشاه به سمت استان های مرکزی کشور، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان کنگاور قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت، یک دستگاه کامیون حامل احشام قاچاق را شناسایی و در یک اقدام به موقع آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: راننده خودرو با ارائه بارنامه غیر رسمی و صوری از اداره دامپزشکی قصد گمراه کردن ماموران را داشت که با تیزبینی پلیس، بارنامه تقلبی لو رفت و محموله به داخل ایستگاه شهید زنگنه هدایت و مورد بازرسی دقیق قرار گرفت.

سرهنگ براری گفت: در بازرسی از این خودرو تعداد ۶۵ راس احشام قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش تقریبی آنها را بیش از ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

وی با اشاره به توقیف یک دستگاه کامیون و دستگیری دو نفر در این زمینه، خاطرنشان کرد: اقلام مکشوفه پس از صورتجلسه به همراه صاحب بار و تشکیل پرونده تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

انهدام باند سارقان داخل خودرو در کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از انهدام باند سارقان داخل خودرو و کشف ۱۷ مورد سرقت خبر داد.

سرهنگ "محمدرضا امیری" در تشریح این خبر گفت: به دنبال افزایش سرقت داخل خودرو در سطح شهر کرمانشاه طی ماه های گذشته، پرونده ها جهت ادامه تحقیقات به اداره مبارزه با سرقت این پلیس ارجاع که مراتب شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان این اداره قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات همه جانبه و تکمیلی یکی از سارقان سابقه دار که در انجام سرقت های اخیر نقش داشت، شناسایی و با انجام کار اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت های مستمر مخفیگاه وی مشخص شد، لذا جهت بررسی صحت و سقم موضوع مخفیگاه وی را تحت مراقبت قرار دادند و پس از اطمینان از حضور وی، با اخذ مجوز قضائی در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم در بازجویی های تیم پی جویی پرونده به ۱۷ مورد سرقت داخل خودرو در سطح شهر کرمانشاه با همدستی فرد دیگری اعتراف کرد، بر همین اساس مخفیگاه همدست وی نیز شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.

سرهنگ امیری خاطرنشان کرد: با تحقیقات بیشتر مشخص شد که متهمان اموال مسروقه را به شخصی در شهر کرمانشاه فروخته اند، که در این راستا شخص مالخر دستگیر و در مواجهه حضوری با متهمان به خرید اموال مسروقه اعتراف کرد.

وی در خاتمه افزود: با راهنمایی متهمان محل های سرقت بازسازی و تمامی مالباختگان شناسایی شدند، همچنین سارقان جهت انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی قرار دارند.

ایمنی سفر به مناطق گردشگری و زیارتی در دستور کار نوروزی پلیس راه استان

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه مقصد بخش عمده ای از سفرهای نوروزی مناطق گردشگری سیاحتی و زیارتی روستایی خواهد بود پلیس راه استان در حال برنامه ریزی برای ایمن سازی فیزیکی و فرهنگی در این زمینه است.

سرهنگ "فضل الله شیری" افزود: در سطح استان ۱۴ روستا به عنوان روستاهای مقصد گردشگری ملی محسوب می شوند و در کنار آنها مناطق متعدد دیگری نیز سفرهای سیاحتی و زیارتی مردم را به سوی خود جذب می کنند، که پلیس راه استان قصد دارد علاوه بر هدفمند ساختن اقدامات عملیاتی و فرهنگی خود، توجه سایر ادارات و ارگانها خدماتی و امداد رسان را به این موضوع جلب کند.

وی در توضیح بیشتر اظهار داشت: همه ارگانها لازم است با نیاز مردم خدمات و اقدامات خود را هوشمند و هدفمند سازند، که به نظر ما سفرهای نوروزی امسال دارای این شرایط خواهند بود که پیشنهاد می کنیم همه سازمانها در برنامه های خود آنها را در نظر بگیرند:

۱. پراکندگی سفرها و افزایش میل به گردش و تفریح در مناطق دور دست و کمتر شناخته شده طبیعی.

۲. افزایش میل به سفرهای خانوادگی غیر کاروانی به مناطق جنگی و یادمانهای دفاع مقدس در مناطق عملیاتی غرب و جنوب غربی استان.

۳. ترکیب ناهمگون انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین و مسافری و باری و (عادی و مواد خطرناک) در بعضی از محورها به ویژه محورهای جنوب غربی استان.

۴. افزایش میل به سفر به سمت روستاهای گردشگری ۱۴ گانه استان.

۵. نارسایی جاده های کوهستانی دسترسی به مناطق گردشگری و زیارتی استان به علت عرض کم و پیچ و خم های متواتر، پرتگاه های متعدد و کمبود تابلو علائم که این شرایط بر وضعیت خوروها نیز تاثیر می گذارد.

۶. ورود تازه رانندگان به چرخه سفرهای گردشگری طولانی در مدت و مسافت زیاد و عدم همخوانی مهارت آنان را وضعیت راهها.

۷. تاثیر مستقیم وضع آب و هوا بر تغیر جهت حجم سفرهای نوروزی به مناطق مختلف آب و هوایی سرد شمالی، معتدل میانی و گرمسیر جنوبی.

۸. بهار طبیعت در مناطق جنوبی استان حدود ۲۰ روز زود تر از آنچه تقویم ها می گویند آغاز می شود.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: اعزام هدفمند تیم های گشتی، انجام تبلیغات میدانی، آموزش و تجهیز دهیاران روستاهای مقصد گردشگری به عنوان راهور محله، شناسایی و رفع حداکثری نواقص راههای دسترسی به مناطق گردشگری، درخواست از ارگانهای خدمات رسان و امدادی برای پوشش حداکثری این مناطق اقداماتی است که تاکنون از سوی پلیس راه جهت افزایش ایمنی این نوع از سفرهای نوروزی انجام گرفته یا خواهد شد.