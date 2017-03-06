  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین:

هیئت اقتصادی لهستان به استان قزوین سفر می کند

هیئت اقتصادی لهستان به استان قزوین سفر می کند

قزوین- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از سفر هیئت اقتصادی لهستان به این استان خبر داد.

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت اقتصادی کشور لهستان شامل ۲۴ نفر  به همراه قائم مقام و معاون وزیر  توسعه اقتصادی کشور لهستان و نائب رئیس اتاق بازرگانی و همچنین مدیران شرکت های صنعتی و تجاری این کشور هستند.

وی افزود :هدف از  پذیرش این هیئت معرفی توانمندی های تولیدی، صنعتی و صادراتی استان در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و اجرای طرح تولیدی مشترک در استان است و با توجه به شرایط  مناسبی که هم اکنون در ارتباط با سایر کشور های دنیا  بوجود آمده این مهم محقق شدنی است.

کبیری تصریح کرد: برنامه اصلی این هیئت دراستان، شرکت در نشست مشترک با تولیدکنندگان و صادرکنندگان و انجام مذاکرات رودر روست که با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان در سالن جلسات این سازمان برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت های لهستانی حاضر در این سفر، در زمینه  مشاوره، بازرگانی، واردات و صادرات، حمل نقل ریلی و جاده ای،   شرکت های خدمات حفاری و ماشین آلات معدنی، استخراج، حفظ و نگهداری واگن و صنایع ریلی، کشاورزی، کودهای برگی با نانو  ذرات مورد استفاده در  صنایع کشاورزی گفتگو خواهند کرد.

کبیری بیان کرد: افزایش تولید محصولات کشاورزی شامل ذرت، کلزا، حبوبات، میوه و سایر محصولات کشاورزی، توسعه کسب و کار و صادرات، تامین تجهیزات مالی فروشگاهی، شبکه راه آهن، زیرساخت های راهسازی و راه آهن، بازرگانی، مواد شوینده، لوازم آرایشی، کشاورزی از دیگر موضوعاتی است که هیئت تجاری لهستان آماده مذاکره با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع  معادن و کشاورزی استان است.

کد مطلب 3924982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    اخبار کوتاه