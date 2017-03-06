به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال ۹۵ و نزدیک شدن به آغاز تعطیلات نوروز، جهت رفاه حال مشتریان، شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در تهران و شهرستان‌ها از روز سه‌شنبه مورخ ۱۷ اسفند لغایت روز شنبه مورخ ۲۸ اسفند به استثنای روزهای پنج‌شنبه مورخ ۱۹ اسفند، جمعه مورخ ۲۰ اسفند (تعطیل رسمی)، سه‌شنبه مورخ ۲۴ اسفند، پنج‌شنبه مورخ ۲۶ اسفند، جمعه مورخ ۲۷ اسفند (تعطیل رسمی) و یکشنبه مورخ ۲۹ اسفند (تعطیل رسمی) تا ساعت ۱۷:۳۰ آماده ارایه انواع خدمات بانکی به مشتریان گرامی هستند.

ساعت کار شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در روزهای پنج‌شنبه مورخ ۱۹ اسفند و ۲۶ اسفند تا ساعت ۱۳ و در روز سه‌شنبه مورخ ۲۴ اسفند ۹۵، تا ساعت ۱۶ است.

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک پاسارگاد، شعبه‌های منتخب بانک‌پاسارگاد در روز پنج‌شنبه مورخ ۳ فروردین ۱۳۹۶، از ساعت ۹ الی ۱۳ خدمات بانکی را به مشتریان عزیز ارائه می‌دهند.

گفتنی است، در صورت اعلام روز دوشنبه مورخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ به‌عنوان روز کاری، کلیه‌ شعبه‌های بانک‌پاسارگاد و در صورت اعلام تعطیلی این روز از سوی هیأت‌دولت، شعبه‌های منتخب این بانک، از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح مفتوح هستند.

هم‌میهنان گرامی می‌توانند برای آگاهی از لیست شعبه‌های منتخب بانک‌پاسارگاد به سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir مراجعه کنند. مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی این بانک نیز به شماره ۸۲۸۹۰ آماده پاسخگویی به سوالات هم‌میهنان گرامی است.

از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط‌ زیست از بانک‌پاسارگاد به دلیل تلاش موفق در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی در خصوص مسائل مرتبط با حفاظت از محیط‌زیست و همچنین حضور موفق و موثر در نمایشگاه بین‌المللی محیط‌ زیست، با اهدا تندیس و لوح، قدردانی کرد.

در این لوح تقدیر، خطاب به مدیر روابط‌ عمومی بانک‌پاسارگاد، آمده‌است: «برگزاری موفقیت‌آمیز شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط‌ زیست، حاصل همفکری راهبردی، همگرایی آگاهانه و خلاقانه و تلاش جمعی در انعکاس واقعیات عینی محیط‌ زیست کشور و به تصویر کشیدن احساس مسئولیت عمیق در حفظ طبیعت و محیط‌ زیست و ترویج فرهنگ زیست‌محیطی جامعه بود.

بدین‌وسیله از حسن تدبیر و تلاش موفق بانک‌پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌ اجتماعی آن بانک در فرهنگ‌سازی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار قدردانی می‌کنیم. امیدواریم همچنان فعالیت‌هایتان در ایجاد بالندگی و ارتقای فرهنگ حفاظت از طبیعت و محیط‌ زیست کشور تداوم یابد.»

بانک‌پاسارگاد، به عنوان یک بانک‌سبز، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، پاسداری و حفاظت از محیط‌زیست را در زمره مهم‌ترین رسالت‌ها و مسئولیت‌های خود می‌داند و اعتقاد دارد به عنوان یک سازمان مالی و اقتصادی با اقداماتی همچون ترویج فرهنگ بهره‌مندی از بانکداری‌مجازی و بانکداری‌الکترونیک، برگزاری دوره‌های آموزش بانکداری‌الکترونیک به هزینه خود در سازمان‌ها و شعبه‌ها، تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ پاسداری از محیط‌ زیست، کاهش استفاده از کاغذ و پلاستیک، تشویق و ترغیب مردم به استفاده از بانکداری مجازی، کاشت درخت و... می‌تواند در این مسیر تأثیرگذار باشد.