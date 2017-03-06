تلاش دولت توجه به تولید داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری یزد، سیدمحمد میرمحمدی ظهر دوشنبه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مشکل برخی از صنایع را بیتوجهی به مسائل بیرونی و تمرکز به درون خود دانست و گفت: لازم است این شیوهٔ واحدهای صنعتی برای کمک به اهداف اقتصادی کشور اصلاح شود.
وی با بیان اینکه وجود سه هزار و ۶۷۰ واحد صنعتی ملاک رشد صنعتی در استان نیست، بیان کرد: رونق اقتصادی به تعداد واحدهای فعال استان بستگی دارد و واحدهای صنعتی باید ارادهٔ خود را قوی کنند؛ به توانمندی خود ایمان آورند و بر رفع نقاط ضعف خود تمرکز کنند.
میرمحمدی ادامه داد: در مجموع ۴۹ نقطهٔ ضعف در واحدهای صنعتی استان بررسی شده که دولت در تلاش برای رفع این نقاط ضعف است، اما نباید فراموش کرد تعداد قابل توجهی از این اشکالات مربوط به خودِ واحدهای صنعتی است.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مشکل برخی از واحدهای صنعتی را کمتوجهی به شیوههای جدید مدیریت، ارتباط کم صنعت و دانشگاه و محصور بودن صنایع در خود دانست و افزود: مشکل بعضی از صنایع بیتوجهی به مسائل بیرونی و تمرکز به درون خود است.
میرمحمدی تأکید کرد: این شیوهٔ واحدهای صنعتی کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد و باید به تحولات عرصهٔ مدیریتی، آموزش واحدهای صنعتی و شیوهٔ جمعآوری سرمایههای خُرد توجه کرد.
استاندار یزد فرآهم بودن زیرساختهای آب، برق، گاز، تلفن، جاده، ریل و خطوط هوایی را لازمهٔ جذب سرمایهگذار دانست و گفت: تا هنگامیکه زیرساختها فرآهم نباشد نمیتوان انتظار حضور سرمایهگذار را داشت، ازاینرو، تلاش دولت تدبیر و امید تأمین زیرساختها برای سرمایه گذاری بوده است.
میرمحمدی ادامه داد: استان یزد در زمینهٔ آب، گاز، جاده و خطوط ریلی پیشرفتهای قابل توجهی در مقایسه با گذشته داشته بهگونهایکه ۶۵ درصد کار دو خطه شدن خطوط ریلی پیشرفت کرده است؛ منطقهای وجود ندارد که گازرسانی نداشته باشد و همهٔ شهرستانها از امکانات جادّهای مطمئن برخوردار شدهاند.
وی با بیان اینکه برخی معتقدند توسعه باید متناسب با امکانات موجود باشد، گفت: این دیدگاه که اگر منطقهای امکاناتی ندارد، پس در آن زمینه توسعه نیابد دیدگاهی محدود است.
استاندار یزد بیان کرد: در بسیاری از مناطق آب نیست اما انتقال آب امکان توسعه را فرآهم کرده و انتقال گاز از کشوری به کشور دیگر نیز در همین راستا بوده است.
میرمحمدی گفت: تلاش دولت تأمین زیرساختها بوده؛ هشت محور توسعه تعیین شده و بر طبق چارچوبی هدفمند در راستای این هشت محور عمل شده است.
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حضور نیروهای غیربومی در استان را عامل ضعف فرهنگ کار و تلاش بیان کرد و ادامه داد: فرهنگ بخشنامهای نیست، بلکه تعاملی است.
وی به نوسانات اقتصادی که منجر به ضعف فرهنگ کار و تلاش شده است، اشاره کرد و افزود: شرایط کشور باید برای همهٔ اقشار اطمینان خاطر ایجاد کند و تلاش دولت یازدهم جلوگیری از نوسانات اقتصادی و توجه به تولید داخلی و جلوگیری از فرار سرمایه است.
میرمحمدی گفت: لازم است تولید براساس آمایش، استعدادها و امکانات جدید باشد؛ بهگونهایکه به تناسب بازار، سرمایهگذاری و پیشبینی کرد تا محصولات رقابتی تولید شود.
استاندار یزد در پایان سخنان خود تصریح کرد: شایسته است دلایل ریسک سرمایهگذاری بالا در استان را شناسایی و برای رفع آن تلاش کرد و باید در بازار رقابت ایجاد کرد تا درآمد افزایش یابد.
در این شورا مدل پیشنهادی روشهای تأمین سرمایه برای دولت از طریق اقتصاد تعاونی و راهکارهای پیشنهادی برای عملیتر شدن نتایج فعالیتها در سال ۹۶ از سوی رئیس خانهٔ صنعت، معدن و تجارت استان و مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان بیان شد و حکم ماده ۷ قانون بهبود کسب وکار در سطح استان نیز توسط رئیس انجمن صنایع شیمیایی سلولزی بررسی شد.
نظر شما