۳ بنای تاریخی شاهرود و میامی در فهرست آثار ملی ثبت شد

حمیدرضا حسنی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه یک اثر در شهرستان میامی و دو اثر در شهرستان شاهرود طی سالجاری به ثبت ملی رسید، ابراز داشت: تپه خان علی خان حق الخواجه میامی متعلق به عصر آهن به مساحت پنج هزار و ۶۵۰متر به ثبت رسید.

وی افزود: تپه قطری مربوط به شاهرود نیز با قدمت تاریخی اسلامی به مساحت پنج هزار و ۶۵۰مترمربع و همچنین تپه محوطه کمربندی با نام تپه عماد الدین با قدمت پیش از تاریخ متعلق به عصر نوسنگی به مساحت هفت هزار و ۷۰۰متر مربع جز آثار ملی به ثبت رسید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهرود از آرامگاه امیر اعظم به عنوان یکی از آثارتاریخی شاهرود که در شورای فنی استان مصوب و در شرف ثبت ملی قرار دارد نیز نام برد و ابراز داشت: خانه و عمارت امیراعظم از جمله آثار ارزشمند شاهرود است که در اواخر دوره قاجار در سال یک هزار و ۳۰۴به دستور همسر امیراعظم حاکم شاهرود، استر آباد و قومس ساخته شد و به صورت کوشک در میان باغات امیر اعظم به مساحت ۳۹۷مترمربع در ابتدای ورودی شاهرود قرار گرفته است.

حسنی از چاپارخانه روستای ارمیان شهرستان میامی هم به عنوان یکی دیگر از بنای در شرف ثبت خبر داد و تصریح کرد: این بنا متعلق به دوره صفویه و دارای چهار برج دیده بانی با دیوارهای گلی است که احتمالا تزئینات بنا تنها در کنگره بالایی قسمت دیوار بر روی برج ها بوده که تحت تاثیر عموامل جوی بخشی از آن از بین رفته است.

وی افزود: این بنا در شهرستان میامی قرار دارد که به وضوح مکان هایی که اسب ها در آن تعویض شده تا در کوتاهترین زمان اخبار حکومتی را بدون توقف منتقل کنند، قابل رویت است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهرود افزود: آب انبار بابا ابوالقاسم شهر بسطام و خانه بهشتی شاهرود هم ازجمله دیگر بناهایی است که درشورای فنی استان مصوب شده است و امیدواریم به زودی به ثبت ملی برسد.

حسنی خاطرنشان کرد: در این بین باید گفت میراث فرهنگی ۱۲۸ اثر ثبت شده در شاهرود دارد که حفظ و نگهداری ۵۸ بنای آن نیازمند مشارکت همگانی است که امیدواریم محقق شود.