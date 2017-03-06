پتروشیمی بازهم شیمیدر را شکست داد/ امتناع شیرازی ها از انجام بازی

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم شیمیدر تهران و پتروشیمی بندر امام مهمترین و حساس ترین دیدار هفته چهارم از دور سوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال را برگزار کردند. این دیدار امروز دوشنبه در تالار بسکتبال ورزشگاه آزادی برگزار شد و طی آن شاگردان مهران شاهین طبع با ۳ اختلاف امتیاز مقابل شاگردان مصطفی هاشمی در تیم میزبان به برتری دست یافتند.

جنوبی ها در حالی نتیجه این دیدار تعیین کننده را به سود خود تمام کردند که در دو دیدار رفت و برگشت مرحله گروهی مسابقات نیز موفق به شکست شیمیدر شده بودند. به این ترتیب شاگردان مهران شاهین طبع با ۳ پیروزی متوالی مقابل شاگردان مصطفی هاشمی در فصل جاری مسابقات بسکتبال لیگ برتر، هت تریک کردند.

تبریز نیز میزان یکی از دیدار های این هفته از مسابقات بود. این دیدار میان دو تیم شهرداری تبریز و نفت آبادان برگزار شد و طی آن آبادانی ها با دو اختلاف امتیاز میزبان خود را شکست دادند. در این هفته از رقابت ها گرگانی ها نیز میزبان بازنده بودند. آنها مقابل شهرداری کاشان تن به شکست دادند.

سه دیدار هفته چهارم دور سوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال در حالی برگزار شد که دیگر دیدار این هفته به دلیل حاضر نشدن لوله AS شیراز در زمین بازی برگزار نشد. شیرازی ها با وجود میزبانی از رویارویی با نیروی زمینی امتناع کردند تا نماینده تهران برنده این دیدار معرفی شود و این گونه دیدارهای این هفته از مسابقات با شکست تمام تیم های میزبان همراه شد.

نتیجه دیدارهای هفته چهارم از دور سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر به شرح زیر است:

* شیمیدر تهران ۸۶- پتروشیمی بندر امام ۸۹

* شهرداری تبریز ۱۰۸- نفت آبادان ۱۱۰

* شهرداری گرگان ۵۱- شهرداری کاشان ۵۵

* لوله AS شیراز صفر- نیروی زمینی تهران ۲۰

به گزارش مهر دو تیم دانشگاه آزاد و شهرداری اراک در این هفته از رقابت ها با قرعه استراحت روبرو بودند ضمن اینکه دور رفت از دور سوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال پنجشنبه با برگزاری دیدارهای هفته پنجم به پایان می رسد.