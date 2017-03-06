نوروز بهترین فرصت برای تبدیل امامزادگان به قطب فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود انصاری عصر دوشنبه در همایش آموزشی طرح آرامش بهاری ویژه خادمان و هیأت امنای بقاع متبرکه استان یزد اظهار داشت: دشمن در جنگ فرهنگی با ابزار جدید وارد شده بر این اساس همه ما خدام بقاع متبرکه و امامزادگان به عنوان افسران فعالیت فرهنگی وظیفه داریم، خود را به ابزارهای جدید مجهز کنیم.

وی عنوان کرد: گاهی موارد کوچک و جزئی در جذب و گسترش فرهنگ علوی بسیار اثرگذار است به عنوان مثال در نظافت بقعه‌ها و امامزادگان باید به صورت ویژه توجه شود زیرا تأثیر آن در جذب زائر به مراتب بیشتر از ساعت‌ها وعظ و خطابه است.

انصاری افزود: آرامش گمشده بشر است و بهترین مکانی که انسان به آرامش می‌رسد، بقاع متبرکه است و زیارت امامزادگان راهی برای رسیدن به آرامش و نشاط است.

انصاری خاطرنشان کرد: تعطیلات نوروزی فرصت بسیار خوبی است زیرا در بازه زمانی ۲۰ روزه در تعطیلات نوروز قریب به ۵۰ میلیون زائر در بقاع متبرکه و امامزادگان حضور خواهند یافت و شرایط مناسبی برای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب در زمینه تبدیل امامزادگان به قطب فرهنگی ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح آرامش بهاری و هدف اصلی آن ایجاد فضای معنوی همراه با آرامش در جوار بقاع متبرکه در سراسر کشور است، گفت: برنامه‌های فرهنگی، حضور روحانیون و مبلغان، سوئیت‌ها و مهمانسراها، استراحتگاه‌ها پیرامون بقعه‌ها و دیگر مواردی که مورد نیاز زوار و مسافران نوروزی است، در بیشتر امامزادگان و بقاع متبرکه پیش‌بینی شده است.

استان یزد آماده برگزاری باشکوه طرح آرامش بهاری است

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز در این همایش گفت: استان یزد در زمینه طرح آرامش بهاری در سال‌های گذشته اقدامات بسیار خوبی انجام داده و در سال جاری نیز در بیشتر امامزادگان و بقاع متبرکه تمهیدات لازم برای پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی و زائران همچنین برنامه تحویل سال اندیشیده شده است.

حجت‌الاسلام هادی امامی با بیان اینکه تعطیلات نوروز بهترین فرصت برای فعالیت‌های فرهنگی و دینی در امامزادگان و بقاع متبرکه است اظهارداشت: به فرمایش مقام معظم رهبری، امامزادگان و بقاع متبرکه باید به عنوان قطب فرهنگی معرفی شوند بنابراین ایام تعطیلات نوروز بهترین فرصت برای فعالیت‌های فرهنگی و دینی است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد بیان کرد: برگزاری مسابقات همچنین نمایشگاه‌ها و ایستگاه‌های راهنمایی زائران و دیگر مواردی که مورد نیاز مسافران نوروزی است، در برنامه‌های طرح آرامش بهاری پیش‌بینی شده و اجرا خواهد شد.

امامی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، خدام بقاع متبرکه و امامزادگان در ایام تعطیلات نوروز نیز به صورت ۲۴ ساعته با نظارت هیأت امنا فعالیت خواهند داشت و امیدواریم طرح آرامش بهاری همچون سال‌های گذشته مورد رضایت اقشار مختلف مردم که استان یزد را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کرده‌اند، قرار گیرد.

خادمان بقاع متبرکه باید با تأسی به قرآن همه آداب اسلامی را رعایت کنند

یکی از روانشناسان استان یزد نیز در این همایش با تاکید بر اینکه خدام امامزادگان و بقاع متبرکه نقش بسیار مهم و اثرگذاری بالایی در تبلیغ آداب اسلامی دارند اظهار داشت: خادمان بقاع متبرکه باید با تأسی به قرآن همه آداب اسلامی را رعایت کنند و ادب خود را با قرآن منطبق کرده و بر اساس آنچه در سوره اسراء به عنوان آداب زندگی برای یک مسلمان مطرح شده، عمل کنند.

محمدحسین فلاح گفت:قرآن همچون آیین‌نامه‌ای همه دستورات زندگی، رفتار درست و آداب زندگی و معاشرت را برای انسان‌ها تشریح کرده و در کنار قرآن، نگاه به زندگی مفسران واقعی قرآن و تمسک به اهل‌بیت (ع) و ائمه اطهار (ع) نیز در داشتن زندگی سعادتمند و پیمودن مسیر تعالی اثرگذار است.

وی اضافه کرد: خداوند در دنیا به هرکس نقشی می‌دهد و نقش شما خادمان امامزادگان و بقاع متبرکه در تبلیغ آداب اسلامی بسیار اثرگذار است بنابراین باید در برابر ناملایمات و گاه برخوردهای تند زائران، شفقت علوی داشته باشید و تحمل خود را بالا ببرید.

فلاح یادآور شد: گاهی در برخی زوار در زمینه‌هایی مثل حجاب، سستی وجود دارد و بسیاری از این موارد از سر نادانی است اما نیابد در نخستین برخورد و نگاه با این افراد با تندی برخورد شود بلکه انسان مذهبی باید با برخورد خوب آنها را راهنمایی کند و بزرگترین امر به معروف، برخورد خوب با افراد است.

این استاد دانشگاه خطاب به خادمان بقاع متبرکه و امامزادگان خاطرنشان کرد: شما خادمان افرادی هستید که خود در زمان حیات و ممات پناهگاه خلق بوده و هستند بنابراین خصلت‌های آن بزرگواران را نیز به عنوان خادم در این مکان‌های مقدس داشته باشید و خدام امامزادگان و بقاع متبرکه باید حلم، صبر و برخورد خوب را توأمان داشته باشند.