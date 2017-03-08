سردار سلیمانی تحت حمایت دولت، ملت و مرجعیت عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سید هاشم الموسوی، سخنگوی جنبش «نُجَباء» عراق آغاز شد. وی در این نشست که در تهران و برای تشریح آخرین تحولات میدانی عراق به ویژه موصل در حال برگزاری است، اظهار داشت: هدف جنگ کنونی خدشه زدن به چهره اسلام است. امروز برخی از کشورهای عربی از تروریستها حمایت می کنند. امروز شاهد جنگ بین اسلام واقعی و تروریسم هستیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز داعش از سوی کشورهای خارجی با پول و سلاح حمایت می شود. شیعه و سنی در حال حاضر در عراق متحد هستند.

هاشم الموسوی افزود: هدف اصلی داعش تخریب مقدسات است. با فتوای جهاد کفایی آیت الله سیستانی که بسیار مهم بود، حشد شعبی به وجود آمد.

وی اظهار داشت: داعش را آمریکا به وجود آورد. عربستان و قطر از داعش حمایت می کنند. ایران تنها کشوری بود که از همان ابتدا با ارسال سلاح و مستشار از ما حمایت کرد.

وی در ادامه گفت: رسانه های عربی علیه ما قیام کردند و به ما «میلیشیات» می گفتند در حالی که داعش را «دولت اسلامی» می نامیدند.

سخنگوی جنباء همچنین تصریح کرد: بسیاری از سرکردگان داعش که در عراق کشته می شوند دارای تابعیت سعودی هستند.

الموسوی با اشاره به اینکه تروریست های داعش در وضعیت ناگواری در عراق به سر می برند، تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که داعشی ها تمامی اسناد متعلق به خود را امحاء می کنند.

وی با تأکید بر نقش ایالات متحده آمریکا در حمایت از گروه تروریستی ـ تکفیری داعش، اظهار داشت: آمریکا به دنبال آن است تا با تجمیع تکفیریها از کشورهای مختلف آنها را به کشورهایی نظیر سوریه و یمن گسیل کند.

الموسوی همچنین تأکید کرد که در شرایط کنونی ایالات متحده آمریکا قصد احیای گروه تروریستی القاعده را دارد.

رگ های ارتباطی داعش در شهر موصل قطع شده و تنها شهر تلعفر باقی مانده است وی با اشاره به سلسله پیشروی های گسترده نیروهای عراقی و حشد شعبی در نبرد با داعش در استان نینوا، اظهار داشت: ما رگ های ارتباطی داعش در موصل را قطع کردیم. اکنون فقط تلعفر باقی مانده است. نقشه بسیار مستحکم ما برای جداسازی شهر تلعفر از موصل موجب دستپاچگی تکفیریها و حامیان آنها شد.

سخنگوی جنبش نجباء عراق در ادامه اظهارات خود با اشاره به کمک های نیروهای حشد شعبی به آوارگان عراقی، تصریح کرد: امروز شاهد هجمه رسانه ای گسترده علیه حشد شعبی در عراق هستیم. بسیاری از عکس ها و فیلم های جعلی با هدف تخریب چهره نیروهای حشد شعبی توسط رسانه های بیگانه منتشر می شوند که هیچیک از آنها واقعیت ندارند.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به روند میدانی عملیات آزادسازی شهر موصل در استان نینوا اظهار داشت: انتظار داریم که در آینده نزدیک نبرد علیه داعش در موصل به پایان برسد.

سخنگوی نجباء همچنین با اشاره به حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق گفت: آمریکایی ها با هدف سرقت دستاوردهای نیروهای عراقی و حشد شعبی در نبرد با تروریسم، در موصل حضور دارند.

الموسوی همچنین ضمن ناکارآمد توصیف کردن ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا در عراق، گفت: این ائتلاف از حامیان اصلی داعش محسوب می شود که عملیاتهای نظامی آن را تحت پوشش هوایی قرار می دهد.

وی همچنین در کنایه ای به ایالات متحده آمریکا گفت: اگر آمریکا ادعای تکنولوژی و داشتن انواع و اقسام ماهواره‌ها را دارد، پس چگونه قادر به شکست یک گروهک تروریستی نیست؟ آمریکایی ها در پایگاه «عین الأسد» اقدام داعش در سرقت نفت را به نظاره نشستند و هیچ اقدامی نکردند. داعش ساخته دست آمریکا است.

سید هاشم الموسوی خطاب به کشورهای عربی: چرا تا این حد از سردار سلیمانی می‌ترسید؟ سخنگوی نجباء همچنین به حمایت های جمهوری اسلامی ایران از نیروهای عراقی در نبرد با داعش اشاره کرد و گفت: ایران با اعزام مستشاران نظامی و ارسال تسلیحات جنگی به عراق، نقش مهمی در نبرد با تروریسم در این کشور ایفا کرده و می کند. اکنون این سؤال وجود دارد که چرا چنین هجمه رسانه ای خارجی علیه سردار سلیمانی که به عنوان مستشار در عراق حضور دارد، ایجاد شده است؟ چرا کشورهای عربی از هزاران مستشار نظامی دیگر که در عراق حضور دارند، حرف نمی زنند؟

وی در همین ارتباط تصریح کرد: ما خطاب به کسانی که علیه سردار سلیمانی هجمه ایجاد کرده اند، می گوییم: اگر تا این حد از سردار سلیمانی می ترسید، چرا خودتان برای مبارزه با تروریسم در عراق به این کشور مستشار اعزام نمی کنید؟ سردار سلیمانی از در وارد عراق شده است و نه از پنجره. وی امروز تحت حمایت مردم، دولت و مرجعیت عراق است.

الموسوی همچنین با اشاره به تحولات سوریه نیز گفت: ما از بیش از چهار سال پیش در سوریه حضور داریم. ما به دنبال آن هستیم تا مسأله شهرک های شیعه نشین فوعه و کفریا را در سازمانهای بین المللی پیگیری کنیم. امروز تروریست های تکفیری مرتکب جنایتهای زیادی علیه ساکنان این دو شهرک می شوند. ما به دنبال راه حل سیاسی در سوریه هستیم.

سخنگوی نجباء با اشاره به اقدامات خصمانه ترکیه در سوریه نیز تصریح کرد: رؤیای ترکیه در تبدیل شهر حلب به عنوان «حیاط خلوت» خود بر باد رفت. امروز پروژه احیای امپراطوری ترکیه با شکست مواجه شده است. ما امروز در حلب حضور داریم اما به خاطر دولت سوریه نمی جنگیم بلکه با هدف حمایت از مقدسات در این کشور مبارزه می کنیم.

سپاه آزدسازی جولان را برای همکاری با دولت سوریه تشکیل دادیم الموسوی در ادامه یادآور شد: ما امروز در مقابل دیدگان جهانیان اعلام می کنیم که پس از سلسله دستاوردهای گوناگون در سوریه سپاه «آزادسازی جولان» را تشکیل دادیم. این سپاه متشکل از نیروهای ویژه و آموزش دیده با تسلیحات پیشرفته نظامی است.

وی در همین زمینه ادامه داد: در صورتی که دولت سوریه از ما درخواست کند، حاضریم با هم پیمانان خود در عملیات آزادسازی جولان اشغالی مشارکت کنیم. اما این مسأله نیاز به مجوز دولت سوریه دارد. ما اجازه نمی دهیم خاک کشورهای عربی در چنگ اشغالگران باقی بماند. این مقاومت است که تصمیم آخر را در منطقه می گیرد. ما اجازه تجزیه کشورهای منطقه را نمی دهیم.

سخنگوی نجباء در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ رژیم سعودی علیه یمن نیز اعلام کرد: امروز رسانه های عربی چشم خود را به روی جنایت های ائتلاف متجاوز سعودی در یمن بسته اند. ائتلاف سعودی تاکنون متحمل شکست های متعددی در یمن شده است.

وی افزود: ما به کشورهای عربی اینگونه می گوییم: شمایی که در حال همپیمانی با اسرائیل برای مهار ایران هستید، نتوانستید ملت یمن را با دستان خالی آن، شکست دهید پس چگونه میخواهید کشوری را که دارای این سطح از تکنولوژی و پیشرفت بوده و از قدرت نظامی بالایی برخوردار است، شکست دهید؟!

الموسوی همچنین به سفر الجبیر به عراق اشاره کرد و گفت: این سفر به منظور همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم انجام نشد. سعودیها هیچ اعتقادی به تحقق راهکار سیاسی در عراق ندارند. مفتی های آنها هم که همه روزه برای کشتار مردم عراق فتوا صادر می کنند. ما به هیچ وجه نمی پذریم که عربستان سعودی کوچکترین خدشه ای را به روابط میان ایران و عراق وارد کند.

وی در ادامه یادآور شد: اعضای جنبش نجباء قصد ندارد در انتخابات سیاسی آینده در عراق شرکت کنند. ما در حال حاضر تنها به آزادسازی کامل شهر موصل می اندیشیم. پس از آزادسازی موصل نیز در روند سیاسی مشارکت نخواهیم کرد.

سخنگوی نجباء همچنین در خصوص مستثنی شدن عراق از لیست کشورهایی که ورودشان به آمریکا ممنوع است، گفت: آمریکا چه به شهروندان عراقی اجازه ورود به خاک خود را بدهد و چه مانع آنها شود، ما آن را حامی تروریسم می دانیم.