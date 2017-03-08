اشاره رهبرانقلاب به سخنان «آیرو» درباره احتیاج ایران به مذاکره

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی دوشنبه ۱۶ اسفند در جمع دست اندرکاران راهیان نور فرمودند: جنگ تحمیلی به خاطر این اتفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد.

ایشان با بیان اینکه احساس ضعف شما موجب تشویق دشمن به حمله به شماست فرمودند: اگر می خواهید دشمن را از تهاجم به خود منصرف کنید سعی کنید احساس ضعف نکنید. نمی گویم دروغی بگوییم قوی هستیم می گویم قوت خودمان را آشکار کنیم.

رهبر معظم انقلاب افزودند: اشتباه بعضی از ما در چالش اقتصادی بزرگی که کشور دچار آن است، این بود که در زمینه اقتصادی احساس ضعف شد. آنوقت کسی رویش بشود در مصاحبه بگوید که ایرانی‌ها آنقدر به این مذاکرات احتیاج دارند که رزمایش [ما علیه آنها] ضرری به این مذاکرات اقتصادی نمی‌زند.

اشاره رهبر انقلاب به خبری بود که ۱۲ بهمن ماه خبرگزاری مهر آن را افشا کرده بود؛ ضیافت شام وزیر خارجه فرانسه در سفارت این کشور در تهران و حواشی آن. سفر ژان مارک آیرو به تهران دقیقا همزمان بود با مانور نظامی فرانسه، انگلیس و آمریکا در آبهای خلیج فارس. همزمانی سفر وزیر خارجه یک کشور به کشوری دیگر در حالی که قوای نظامی کشورش در حال برگزاری مانور نظامی در همسایگی همان کشور هستند اقدامی بی سابقه و توهین آمیز در جهان تلقی می شود.