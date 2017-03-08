موسسات قرآنی مهم ترین کانون تربیت نخبگان قرآنی کشورند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی و هم اندیشی نهادها و موسسات قرآنی پیرامون برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم عصر روز سه شنبه در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

در این نشست حسن محمدی، مدیرعامل اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور با اشاره به اینکه موسسات قرآنی مهم ترین کانون تربیت متسابقان ونخبگان قرآنی در کشور هستند، گفت: موسسات ظرفیت های متنوع و متعددی در همه حوزه ها از دانش آموز و پیش دبستانی تا بزرگسالان و اقشار مختلف را دارند،به عنوان مثال در مسابقات نابینایان موسسات عضو اتحادیه بودند که کار تخصصی در کارنامه خود داشتند و در برگزاری مسابقات کمک های شایانی کردند.

وی افزود: ما امسال نیز با تمام ظرفیت در خدمت مسابقات هستیم و امیدواریم بتوانیم همه موسسات را به عنوان مهد تربیتی متسابقان پای کار بیاوریم، و ظرفیت کمی و کیفی حضور موسسات در مسابقات ارتقاء یابد ؛ لذا برای همکاری در همه حوزه ها در زمان برگزاری مسابقات اعلام آمادگی می کنیم.

همه دستگاه ها باید همچون سنوات قبل حضور پررنگی داشته باشند

در بخش دیگری از این نشست منصور آقامحمدی، نماینده سازمان دارالقرآن الکریم با تأکید بر اینکه مسابقات بین المللی قرآن فراملی است، گفت: همه دستگاه ها باید همچون سنوات قبل حضور پررنگی داشته باشند ،البته سال گذشته نگاه خوبی به مسابقات شده بود اما کامل نبود.

آقامحمدی اظهار داشت: برای جذب بیشتر مخاطبان باید حرکت های جدید ی صورت بگیرد ،. همچنین در بخش نیروهای مسلح و برای حضور آنها در مسابقات نیز می توان برنامه ریزی بهتری کرد.

وی با تأکید بر اینکه باید سعی شود تا تشریفات زائد برای ورود و خروج به صحن مسابقات از بین برود، گفت: استفاده از موسسات تهران برای حضور در مسابقات نیز می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد.

در مسابقات بین المللی شناسه حضور نداریم

در ادامه محمد بنیادی، مسئول دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی با اشاره به اینکه ما در مسابقات بین المللی شناسه حضور نداریم، گفت: در این بخش باید برای افرادی که به صورت ثابت در مسابقات حضور دارند، شناسه حضور در نظر گرفته شود تا تشریفات زائد از بین برود.

وی افزود: اگر آموزش و پرورش و دبیران پرورشی را درگیر مسابقات کنیم شک نکنید که حضور پررنگی خواهند داشت، البته الان این ارتباطات وجود دارد اما غیر مستقیم است، باید این ارتباطات به صورت مستقیم و رودررو ایجاد شود، ما باید برای حضور در مسابقات اولویت بندی یک تا پنج داشته باشیم و به دعوت صرف اکتفا نکنیم.

بنیادی با تأکید بر اینکه مصلی یک فرصت عالی برای مسابقات بین المللی قرآن است، گفت: باید برای حضور مردم در سالن مصلی تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود، سازمان اوقاف باید در این مسابقات مدیریت حضور 100 هزار نفری را پیش بینی کند و مصلی باید آمادگی و توانایی حضور 100 هزار نفر ی را فراهم کند .

آموزش و پرورش این آمادگی را دارد که مسابقات را در مدارس پخش تلویزیونی کند

همچنین باقری، نماینده وزارت آموزش و پرورش در این نشست با اشاره به اینکه در بخش مسابقات دانش آموزی تلاش شده است تا روزانه 1000 دانش آموز برای بازدید از مسابقات حضور یابند، گفت: قطعاً اگر این مسابقات جذابیت خاص خود را داشته باشد، در همان روز همین دانش آموزان والدین خود را هم مجبور به حضور در سالن مسابقات خواهند کرد.

وی گفت: آموزش و پرورش این آمادگی را دارد که مسابقات را در مدارس پخش تلویزیونی کند و در اماکن خاصی دانش آموزان این مسابقات را مشاهده کنند، همچنین این آمادگی را داریم که مشکلات حضور دانش آموزان را برطرف کنیم تا در ساعت درسی هم در سالن مسابقات حضور یابند.

حسین سیف اللهی، دبیر اجرایی دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن نابینایان نیز در این نشست گفت: ما در سازمان بهزیستی این اهتمام را داریم تا مردم حضور بیشتری در مسابقات بین المللی قرآن داشته باشند .

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