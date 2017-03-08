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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

دوچرخه سوران جوان کردستانی بر سکوی نخست لیگ کوهستان کشور ایستادند

دوچرخه سوران جوان کردستانی بر سکوی نخست لیگ کوهستان کشور ایستادند

سنندج - تیم دوچرخه سواری جوانان کردستان با کسب دو نشان نقره و برنز بر سکوی نخست اولین مرحله لیگ کوهستان کشور در بخش دانهیل قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر،  اولین مرحله لیگ کوهستان کشور روز سه شنبه ۱۷ اسفند ماه با معرفی دانهیل سواران برتر پایان پذیرفت.

این مسابقات در پارک جنگلی لتمان کن منطقه ۲۲ تهران برگزار شد و ۲۰ تیم متشکل از ۴۰ رکابزن در بخش جوانان و بزرگسالان در مسیر ۱۷۰۰ متری به رقابت پرداختند.

تیم دوچرخه سواری جوانان و بزرگسالان استان کردستان با چهار دانهیل سوار در اولین مرحله لیگ کوهستان کشور حضور یافت.

در پایان این رقابت ها شایان ولی زاده اردلان با زمان یک دقیقه و ۳۶ ثانیه و ۶۳ صدم ثانیه و شاهد قادری با زمان یک دقیقه و ۴۶ ثانیه و ۶۳ صدم ثانیه به ترتیب دو نشان نقره و برنز را برای تیم کردستان در بخش جوانان به ارمغان آوردند.

تیم استان کردستان با کسب این عناوین سکوی نخست اولین مرحله لیگ کوهستان کشور ۹۵-۹۶ در بخش دانهیل را فتح کرد.

گفتنی است، احسان رستمی به عنوان سرپرست و مربی دوچرخه سواران کردستانی را در این رقابت ها همراهی می کرد.

کد مطلب 3926904

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