قبوض کاغذی تلفن در ۷ استان حذف شد/جلوگیری از قطع ۱۵ هزار درخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اپراتور همراه اول، وحید صدوقی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین اپراتور اول و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، با بیان اینکه تا سال ۸۷ بیش از ۹۹ درصد قبوض تلفن همراه و ثابت بصورت حضوری پرداخت می شد، اظهار داشت: از آن سال ما فرهنگ سازی را شروع کردیم. در آن سال برای کسانی که قبض خود را غیرحضوری پرداخت می کردند، جوایزی نفیس در نظر گرفتیم که استان خراسان جنوبی برخلاف پیش بینی ها موفق ترین عملکرد را در این زمینه داشت.

وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۹۹ درصد قبوض تلفن، بصورت غیرحضوری پرداخت شد که نشانگر موفقیت این طرح بوده است، گفت: در ماه گذشته ۷ استان گیلان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان موفق به حذف قبوض کاغذی خود شده اند.

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه با اجرای طرح حذف قبوض کاغذی از قطع حدود ۱۵ هزار درخت جلوگیری شده است، اضافه کرد: این موضوع فقط برای مشترکین دائمی است. با فرهنگ سازی صورت گرفته، هم اکنون حدود ۸۰ درصد مشترکین اعتباری ما دیگر از کارت شارژ استفاده نکرده و سیستم کارت خود را بصورت غیرحضوری یعنی الکترونیک شارژ می کنند.

صدوقی اظهار امیدواری کرد: با نوسازی کامل شبکه همراه اول و ارائه خدمات «دولت همراه»، بزودی اکثر مردم دیگر نیازی به حضور در مراکز اداری برای دریافت خدمات نخواهند داشت.

عادل جلیلی رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نیز در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: ایران جزو غنی ترین کشورها از نظر گونه های گیاهی است. حدود ۸ هزار گونه گیاهی در ایران وجود دارد که حدود ۲۵۰۰ گونه آن انحصاری بوده که مختص ایران است و ما وظیفه داریم در حفظ این گونه ها کوشا باشیم.

وی تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته بخش های دولتی و خصوصی از اینگونه ذخایر طبیعی حمایت می کنند و این سند تفاهم نیز در این راستا منعقد شده است.

در این مراسم که همزمان با هفته منابع طبیعی و به پاس همراهی با طبیعت و عدم صدور قبوض کاغذی برگزار شد، از قطعه مشترکین همراه اول در باغ ملی گیاه شناسی به مساحتی بالغ بر ۱۰۰ متر مربع جهت طراحی فضای باغ و کاشت نمادین درخت، نگهداری حداقل ۱۰۰ گونه گیاهی انحصاری و در معرض خطر انقراض، رونمایی به عمل آمد.

بر اساس این تفاهم نامه، همراه اول در راستای اهداف مسئولیت های اجتماعی خود و به منظور حمایت و مشارکت در حفاظت از گونه های گیاهی کشور و احترام به طبیعت، باید مشتریان خود را جهت حذف قبوض کاغذی ترغیب کند تا از این طریق مانع قطع درختان و گونه های گیاهی شود.