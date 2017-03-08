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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

رئیس پلیس راه لرستان:

رزمایش نوروزی پلیس ۲۵ اسفندماه امسال در لرستان آغاز می‌شود

رزمایش نوروزی پلیس ۲۵ اسفندماه امسال در لرستان آغاز می‌شود

خرم آباد - رئیس پلیس راه لرستان از اجرای رزمایش نوروزی پلیس در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی لرستان در سخنانی با اشاره به برنامه های پلیس راه برای ایام نوروز اظهار داشت: یکی از این اقدامات اجرای طرح رزمایش پلیس در سطح جاده های استان است.

وی بیان داشت: این رزمایش از تاریخ ۲۵ اسفندماه امسال آغاز می شود.

رئیس پلیس راه لرستان همچنین بر ضرورت ایجاد استراحتگاههای بین راهی برای مسافران و رانندگان در سطح جاده های استان تاکید کرد و گفت: در این زمینه چهار نقطه برای ایجاد این استرحتگاهها پیش بینی شده است.

سرهنگ چغلوند همچنین بر اختصاص خودروهای لازم برای به کار گیری پلیس نامحسوس در سطح جاده های استان تاکید کرد و گفت: در این راستا پلیس راه با کمبود خودرو مواجه بوده و می طلبد دستگاههای متولی در این زمینه همکاری لازم را برای اختصاص خودرو با پلیس راه داشته باشند.

کد مطلب 3926972

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