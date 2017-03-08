دستگیری باند جعل دسته چک در البرز/صدور ۵۲۰ فقره چک سفیدامضا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در اداره آگاهی استان البرز برگزار شد، با اشاره به این که مواد محترقه بسیار خطرناک است، بیان کرد: پلیس از شادی مردم جلوگیری نمی کند بلکه از جان و مال شهروندان محافظت می کند.

وی با بیان این که سال گذشته رسانه ها در کاهش حوادث نقش بسیار چشمگیری داشته اند، تصریح کرد: از رسانه ها می خواهیم در حوزه آگاهی بخشی به جامعه با پلیس همکاری کنند در این صورت شاهد کاهش محسوس حوادث خواهیم بود.

سردار کامرانی صالح با اعلام این که پلیس مخالف شادی مردم نیست، افزود: یک کودک پنج ساله در روز های اخیر بر اثر مواد محترقه آسیب جدی دیده است این موارد باعث ناراحتی پلیس است.

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: نیروی انتظامی با همکاری مردم اقدامات لازم برای کاهش حوادث را انجام خواهد داد تا پایان سال خوبی داشته باشیم.

دستگیری باند سرقت خودروی نیسان در البرز

وی در بخش دیگری به دستگیری باندی که اقدام به صدور دسته چک های سفید امضاء می کردند اشاره کرد و گفت: این مهم در حالی اتفاق افتاده است که صاحبان دسته چک ها از این موضوع خبر نداشته و این باند اقدام به میلیارد ها تومان کلاهبرداری کرده است.

به گفته سردار کامرانی صالح این باند اقدام به صدور بیش از ۵۲۰ فقره چک کرده اند و هر پنج عضو این باند توسط اقدام مجاهدانه نیروهای پلیس دستگیر شدند و بخشی از این مبالغ به صاحبان آنها پرداخت شده است و مابقی در حال پیگیری است.

فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه از دستگیری باند سرقت خودروی نیسان خبر داد و اظهار کرد: این افراد با لوازم مخصوصی اقدام به سرقت بیش از ۲۰ دستگاه خودرو نیسان و فروش آنها در داخل و حتی خارج از کشور کرده اند که پس از دو هفته پیگیری ماموران نیروی انتظامی این باند پیچیده و حرفه ای دستگیر شدند.

دستگیری باند سرقت از داروخانه های در البرز

سردار کامرانی صالح به دستگیری باندی که اقدام به سرقت از داروخانه های استان می کردند اشاره کرد و گفت: این افراد به شکل خاصی وارد داروخانه ها می شدند و اقدام به سرقت داروهای گران قیمت می کرده اند که با پیگیری های ماموران نیروی انتظامی اعضای این باند دستگیر و باند آنها متلاشی شد.

وی به دستگیری دو باند که اقدام به سرقت وسایل داخلی خودرو، منزل و مغازه هایی مانند ساعت فروشی کرده بودند اشاره کرد و گفت: سارقان دستگیر و لوازم مسروقه کشف و ضبط شده اند.

فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری فردی که با خودروی سواری پراید اقدام به مسافر کشی و اخاذی از بانوان می کرد خبر داد و گفت: با اقدام به موقع و مسلحانه پلیس فرد سارق مجروح و دستگیر شد که بخشی از طلاهای سرقتی در خوردو فرد سارق کشف و ضبط شد.

کلاهبرداری میلیاردی از برخی صرافی ها در البرز

سردار کامرانی صالح از دستگیری باندی که اقدام به کلاهبرداری میلیاردی از صرافی های استان می کرده است خبر داد و گفت: این افراد قصد خروج از کشور را داشتند که با پیگیری های به موقع نیروهای پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند بخشی از مبالغ کلاهبرداری شده به صاحبان آن برگشت و بخش دیگر در حال پیگیری است.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع بیش از ده ها میلیارد تومان همراه با ۲۰ خودروی نیسان طی یک ماه اخیر ضبط شده است، گفت: از شهروندان می خواهیم خودرو های خود را در محل های امن پارک و مجهز به دزدگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به این که سال گذشته در ایام عید سارقان به صورت میهمان با خانواده اقدام به سرقت منازل می کرده اند، گفت: شهروندان حتما منازل خود را به افراد مورد اطمینان بسپارند و همسایه های خود را از رفتن به مسافرت باخبر سازند تا مشکلات این چنینی پیش نیاید.

تهمیدات ترافیکی در روزهای پایانی سال

کامرانی صالح با اعلام این که در حوزه ترافیک اقدامات ویژه ای برای پایان سال داریم، بیان کرد: پلیس راهور و نیروی انتظامی با همکاری شهروندان در بخش های مختلف اقدامات لازم برای امنیت مطبوع در تعطیلات سال آینده را انجام خواهد داد.

وی با بیان این که ۱۰ روز پایان سال حضور مردم در مراکز خرید را داریم و معابر پرتردد هستند، خاطر نشان کرد: با همکاری یکدیگر انشالله مردم بتوانند در امنیت کامل به امورات روزانه خود برسند.