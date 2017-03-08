شاهد برخی فسادها در فضای مجازی و دانشگاهی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان در اجلاس مجلس خبرگان رهبری گفت: ما در دوره پنجم تعدادی از مجتهدین جوان (به تعبیر رهبری) را داریم که در دسترس کمیسیون‌ها هستند و در قم ساکن‌اند و خوب است از آنها استفاده شود.

وی تاکید کرد که در فضای مجازی و محیط دانشگاهی شاهد برخی فسادها هستیم که هوشیاری بیشتری می طلبد.

همچنین در اجلاسیه خبرگان رهبری، آیت‌الله سلیمانی، نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان در سخنانی از آیت الله جنتی بدلیل نصایح اخلاقی ایشان تشکر کرد.

وی ادامه داد: ما در انتهای سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل هستیم و باید هر یک از نمایندگان از استاندار استان خود این امر را مطالبه کرده و آنان نیز برای مردم بازگو کنند.