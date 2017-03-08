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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

آیت الله علم الهدی در اجلاس خبرگان رهبری:

شاهد برخی فسادها در فضای مجازی و دانشگاهی هستیم

شاهد برخی فسادها در فضای مجازی و دانشگاهی هستیم

نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری گفت: در فضای مجازی و محیط دانشگاهی شاهد برخی فسادها هستیم که هوشیاری بیشتری می طلبد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان در اجلاس مجلس خبرگان رهبری گفت: ما در دوره پنجم تعدادی از مجتهدین جوان (به تعبیر رهبری) را داریم که در دسترس کمیسیون‌ها هستند و در قم ساکن‌اند و خوب است از آنها استفاده شود.

وی تاکید کرد که در فضای مجازی و محیط دانشگاهی شاهد برخی فسادها هستیم که هوشیاری بیشتری می طلبد.

همچنین در اجلاسیه خبرگان رهبری، آیت‌الله سلیمانی، نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان در سخنانی از آیت الله جنتی بدلیل نصایح اخلاقی ایشان تشکر کرد.

وی ادامه داد: ما در انتهای سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل هستیم و باید هر یک از نمایندگان از استاندار استان خود این امر را مطالبه کرده و آنان نیز برای مردم بازگو کنند.

کد مطلب 3927035

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