رادیو به عمق بخشی به محتوا توجه کند/ رسانه ای که تعاملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی علی عسکری رییس رسانه ملی روز گذشته ۱۷ اسفندماه با حضور در ساختمان شهدای رادیو، همزمان با آغاز تعاملی شدن رادیو، ۱۱ شبکه سراسری رادیونما را افتتاح کرد.
وی در نشست با معاونان صدا، توسعه و فنآوری رسانه و رسانههای مجازی، جمعی از مدیران شبکههای رادیویی و مدیران گروههای برنامهساز با بیان اینکه رادیو رسانهای اثرگذار و مورد توجه است، گفت: رادیو باید به محتوا و عمقبخشی به محتوا توجه کند و اگر از این محتوا در تلویزیون نیز بهرهبرداری شود به غنای برنامههای این رسانه کمک خواهد شد، بر این اساس باید با تربیت نیروهای کارآمد و تازه نفس زمینه رسیدن به این هدف را فراهم کرد.
علی عسکری با بیان اینکه رادیو نما، رادیو را در کنار تلویزیون قرار میدهد و با این اقدام ضریب نفوذ رادیو افزایش مییابد، اظهار کرد: رادیونما در فضای مجازی این امکان را فراهم میکند که ضمن حفظ ویژگیهای رادیو، مخاطب را از متن و عکس مناسب با برنامه برخوردار کند.
وی با بیان اینکه باید کاری کرد که رادیو بهتر دیده شود، گفت: نهضت تولید محتوا واقعیت دارد و باید با همکاری یکدیگر، محتوایی غنی تولید و عقبهای قوی برای حضور در فضاهای رسانهای ایجاد کرد.
رییس رسانه ملی با اشاره به تأخیر ۱۵ ساله سازمان در زمینه حضور مؤثر و فعال در فضای مجازی تأکید کرد: ما باید به سرعت این تأخیر را جبران کنیم.
وی از رشد ۱۵ درصدی مخاطبان صدا و سیما در سال گذشته یاد کرد و گفت: باید در فضای مجازی نیز به اثرگذاری مطلوب برسیم و راهاندازی رادیو نما و تعاملی شدن رادیو از گامهایی است که در این مسیر برداشته شده است.
رییس سازمان صدا و سیما سپس به انتخابات پیشرو اشاره کرد و افزود: رسانه ملی باید در فضای انتخابات، به طور جدی و شجاعانه روشنگری کند و بدون سیاهنمایی چالشگری کرده و بدون قضاوت مطالبات مردم را پیگیری کند. با شکلدهی گفتمانها و ایجاد فضای آرام، فعال و پویا، باید مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرد و فضای خوبی برای انتخاباتی سالم و پرشکوه فراهم کرد تا پلهای برای ارتقای نظام اسلامی باشد.
رادیو نما در مسیر گسترش فنآوریهای ارتباطی راهاندازی شد
نسرین آبروانی معاون صدا نیز در این آئین اعلام کرد: طبق نظرسنجی سازمان، رادیو امسال حدود ۳ و ۹ دهم درصد درصد افزایش مخاطب داشته است.
وی با شاره به اینکه در عصر نوین رسانهای، ارتقای کمی و کیفی رسانه ملی ضروری است گفت: در فرآیند تحول و دنیای مدرن، رسانهها باید مرتب بازسازی شوند. رادیو نما در مسیر گسترش فنآوریهای ارتباطی راهاندازی شد. رادیو با فراهم کردن محتوای مناسب تصاویر متناسب با آنها اقدام مهمی را به انجام رسانده است.
معاون صدا ابراز امیدواری کرد: امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص با مهارتهای خاص در این زمینه در رادیو فراهم شود. تعاملی شدن رادیو گام بلندی برای عبور از مرزهای خاکی و ورود به دنیایی است که باورها را در ذهن مخاطبان حک میکند و از اهمیت زیادی برخورد است.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و اهتمام رئیس سازمان برای حضور قدرتمند در فضای مجازی گفت: امروز اولویت اصلی شبکههای رادیویی و برنامهسازان رادیو، حضور مؤثر در این فضا است. رادیو از امروز تعاملی شد و معنای آن این است که محتوای غنی و متنوعتر با راهکارهای متفاوت به مخاطب ارائه میشود. وی همگرایی برودبند و برودکست را زمینهای برای تعامل با مخاطب دانست و گفت: در این راه به غیر از نظام مدیریتی، ذوق و هنر برنامهسازان رادیو نیز نقش مهمیدارد.
رادیو نما باکمترین هزینه، بیشترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان راهاندازی شد
علیدادی معاون توسعه و فنآوری رسانه نیز در این آئین با تأکید بر اینکه با نظر ریاست سازمان برای ارتقای نفوذ و عمقبخشی به شبکههای رادیویی، رادیونما راهاندازی شده است، گفت: با وجود محدودیتها و ظرفیت دیجیتال موجود باید زمینه چنین اقدامی برای شبکههایی رادیویی فراهم میشد که با تلاش همکاران در معاونتهای صدا، توسعه و فنآوری رسانه و معاونت مجازی با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت و درکوتاهترین زمان ممکن به انجام رسید.
معاون توسعه و فنآوری رسانه با بیان اینکه هر بخش وظیفه مهمی در توسعه و تعمیق گسترش نفوذ رادیو و سرویسهای آن داشته است، گفت: رادیونما طرح جدیدی بود که با نگاه راهبردی و عمیق دکتر عسکری و تأکید بر عوضکردن مسیر رادیو راهاندازی شد. در بحث دریافت تلاش میکنیم در مسیر توسعه و ارتقای FM گام برداریم و همچنین در بخش ایجاد زیرساختها برای تعامل با مخاطب تلاش میکنیم.
علیدادی پیوند رادیو به دیجیتال را اقدامی بیسابقه خواند و ابراز امیدواری کرد: باتکیه بر آن و تفکر عمیق همکاران در بخش محتوا بتوان جذابیت رادیو و ضریب نفوذ آن را افزایش داد.
وی با اشاره به راهاندازی رادیونمای ۱۵ شبکه رادیویی سراسری و ۳۳ رادیوی استانی گفت: تمام این رادیوها در بستهای منظم و منجسم از ماهواره پخش میشوند. معاون توسعه و فنآوری رسانه ابراز امیدواری کرد: با نوآوریهای دیگر در زمینه حضور در فضای مجازی و ایجاد قابلیت تعامل با مخاطب و کانالهای برگشتی برای توسعه فرهنگ اسلامی و عمل به منویات مقام معظم رهبری در زمینه تمدن نوین اسلامی گامهای بلندی برداشته شود.
همه با هم برای ارتقای ظریب نفوذ رسانه ملی در فضای مجازی
قدیمی معاون مجازی سازمان صداوسیما نیز یادآور شد: همه معاونتها و بخشهای مختلف سازمان باید برای حضور موثر در فضای مجازی تلاش کنند و این رویکرد تنها به معاونت مجازی منحصر نمیشود.
وی با بیان اهتمام معاونت صدا برای حضوری موثر در فضای مجازی گفت: رادیو از بخشهای پیشروی سازمان در این زمینه است. امروز بسترهای حضور رادیو در فضای مجازی فراهم شده است و با اولویتی که رادیو در این زمینه قائل شده است به زودی رسانه تعاملی رادیو به نام «شیما» عرضه خواهد شد که قابلیت استفاده متمرکز از قابلیتهای رادیو و دیتای تولید شده را فراهم میکند.
یکپارچهسازی پایگاه مجازی شبکههای رادیویی از اقدامات دیگری بود که معاون مجازی سازمان از آن یاد کرد که مخاطب را از سردرگمی در میان سایتهای دیگر رهایی میبخشد.
شاملو مدیر شبکه رادیویی ایران صدا و مدیر چند رسانهای معاونت صدا نیز توضیحات مبسوطی در زمینه اقدامات معاونت صدا در زمینه تعاملی شدن رادیو و یکپارچهسازی پایگاههای مجازی شبکههای رادیویی ارائه داد.
رئیس سازمان صدا و سیما در این آئین همچنین از آرشیو دیجیتال رادیو بازدید کرد. در این بازدید انبارلوئی مدیر کل آرشیو سازمان توضیحاتی را در زمینه تعداد برنامههای آرشیوی و حجم کار به انجام رسیده ارائه داد که ثبت ۷۵۰ هزار متادیتا در برنامه های آرشیوی پس از انقلاب و ۶۴۲ هزار پیوست، از جمله آن بود. بر این اساس آرشیو دیجیتال حدود ۷۰ هزار ریل صدا متعلق به پیش از انقلاب نیز به انجام رسیده که اکنون در مرحله ثبت متا دیتا هستند. بازدید از استودیوی رادیو تصویری و آشنایی با روند کار استودیوی تولید این رادیو بخش دیگری از برنامه ریاست سازمان در این آئین بود.
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