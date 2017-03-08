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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۱۸

نقوی حسینی در گفتگو با مهر:

ظریف در قطر، سرکوب مردم بحرین و وضعیت شیخ عیسی قاسم را پیگیری کند

ظریف در قطر، سرکوب مردم بحرین و وضعیت شیخ عیسی قاسم را پیگیری کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواستار پیگیری موضوع سرکوب مردم بحرین و وضعیت شیخ عیسی قاسم در سفر ظریف به قطر شد.

سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر عصر امروز محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به قطر اظهار داشت: انتظار ما این است که با توجه به روابط نزدیک قطر و بحرین، سرنوشت و تعیین وضعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین از سوی آقای ظریف در قطر مطرح و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مطالبات به حق مردم بحرین این بوده است که دولت این کشور باید صدای مردم را بشنود و با تدبیر و شکیبایی با معترضان صحبت کند و اجازه ندهد که فضای روابط بین مردم و حکومت به گونه ای شود که مردم دیگر حکومت این کشور را تحمل نکنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تهدیدات مختلفی در رابطه با شیخ عیسی قاسم مطرح است، خاطرنشان کرد: با اعدام و سرکوب و سلب تابعیت نمی توان بر مردم حکومت کرد.

نقوی حسینی افزود: موضع جمهوری اسلامی ایران، آزادی شیخ عیسی قاسم است و آن را پیگیری می کند و الان نیز تاکید داریم که وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر، اهمیت این مسئله را به حکام قطری به عنوان دوستان حاکمان بحرین منتقل کند.

وی ادامه داد: قطر یکی از همسایگان مشترک بحرین و جمهوری اسلامی ایران است و در بحرین نفوذ دارد و امنیت کشور بحرین نیز به نفع تمام همسایگان از جمله قطر است؛ بنابراین بهتر است حاکمان کشور قطر نیز در همین مسیر حرکت کنند و آقای ظریف و مسئولان دیپلماسی کشورمان نیز این موضع جمهوری اسلامی به آنها منتقل کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات قطری، عازم دوحه شد.

کد مطلب 3927292

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