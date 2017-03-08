به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «دست خط»، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور فردا شب در برنامه «دست خط» از ماجرای اظهار نظر معروفش درباره درست کردن آبگوشت بزپاش و قرمه سبزی بعنوان تنها تخصص ایرانی ها و حواشی آن می گوید.

در این برنامه که قبل از عارضه قلبی ترکان ضبط شده است او از آخرین کارهای صورت گرفته در مناطق آزاد، نقدهای موجود نسبت به عملکرد این مناطق، سرنوشت لایحه دولت برای افزایش مناطق آزاد و دلخوری اخیر نعمت زاده از خودش خواهد گفت.

ترکان همچنین درباره دولت یازدهم و آینده سیاسی روحانی و نقدهای موجود از دولت تدبیر و امید هم سخن خواهد گفت و از تجربیات اداره فدراسیون کشتی و مسائل روز ورزش ایران هم نظراتی ارائه خواهد داد.

در این برنامه، خواهر و پسر بزرگ ترکان درباره ویژگی های اخلاقی و سبک زندگی او صحبت کرده اند و خود او نیز شاید برای نخستین بار از برادران شهیدش ناصر و مسعود خواهد گفت.

«دست خط» پنج شنبه هرهفته ساعت ۱۹ و جمعه ها ۹ صبح و یک و سی دقیقه بامداد یکشنبه به تهیه کنندگی و اجرای محمد حسین رنجبران روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.