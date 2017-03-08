برگزاری «کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز» در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر بهروز بادکو امروز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه از برگزاری «کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز» در استان خبر داد.

وی اشاره ای به روند و چگونگی برگزاری این کنفرانس داشت و گفت: این کنفرانس با همت اساتید بزرگوار ایران اسلامی عزیزمان و دیگر کشورها و در راستای ایجاد بستری مناسب جهت تبادل یافته های علمی بین محققین داخلی و خارجی، معرفی پتانسیلهای بالقوه کشور و نیز تقویت صنایع آن در تاریخ ۷ اردیبهشت ۹۶ برگزار می شود.

رئیس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: این کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی با این عنوان در استان کرمانشاه است که امیدواریم زمینه ساز ایجاد نیروگاه خورشیدی در دست اقدام در استان باشد.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که با بهره‌گیری از انرژی های پاک و سبز و هم چنین ایده های نوآورانه و فناورانه انرؤی مورد نیاز در کشور را تامین کنیم که انرژی خورشیدی یکی از این انرژی‌ها است.

بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و سبز از اهداف برگزاری «کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز» است

بادکو، برگزاری کنفرانس ها، همایش ها و نشست های علمی و آموزشی را در فرهنگسازی در این زمینه موثر دانست و گفت: بیشترین هدف از برگزاری این همایش همین مسئله فرهنگسازی در استفاده از انرژی‌های پاک و سبز است که در نتیجه آن بتوان از ایده‌های نوآورانه در این زمینه نیز بهره برد.

وی خاطرنشان کرد: امروزه یکی از مباحثی که در علوم مهندسی و در سطح جهانی مطرح بوده، استفاده از انرژی های سبز یا پاک و همچنین هوشمندسازی و بهینهسازی مصرف آن خواهد بود.

رئیس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه افزود: در راستای رسیدن به این هدف، علوم مهندسی مختلفی همانند برق، مکانیک، عمران، معماری، کامپیوتر و صنایع درگیر بوده و می توانند دست به دست هم داده و در این خصوص سهیم باشند.

وی گفت: با برگزاری این کنفرانس و استفاده از دستاورهای نوین و طرح های جدید در خصوص انرژی سبز و بکارگیری آن در بحث شهرسازی و حتی هوشمندسازی آن و همچنین استفاده آن در صنایع موجود در کشور می توان شاهد تغییرات چشمگیر در بهبود صنعت موجود و معماری جدید در شهرهای کشور بود که خود گام مهم و موثری به حساب می آید.

۲۲ فروردین ۹۶ آخرین مهلت ارسال آثار به «کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز»

بادکو اشاره ای نیز به فراخوان این کنفرانس بین المللی داشت و گفت: فراخوان این کنفرانس منتشر شده و مهلت ارسال مقالات(چکیده +کامل) ۲۲ فروردین ۹۶ است.

وی از نمایه شدن مقالات ارسالی به این کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC خبر داد و گفت: هم چنین مقالات کنفرانس توسط پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SDI نمایه می شود.

رئیس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه از حمایت از ایده های فناورانه در این کنفرانس بین المللی خبر داد و تصریح کرد: ۱۲ ایده برتر(در هر محور ۲ ایده) با قابلیت تجاری سازی علاوه بر دریافت جوایز نقدی، در اولویت پذیرش در پارک علم فناوری کرمانشاه قرارخواهند گرفت.

وی در خصوص مزایای علمی این کنفرانس خاطرنشان کرد: با تبادل اطلاعات مابین پژوهشگران، محققین، دانشجویان و اساتید، آخرین دستاوردها در زمینه بناهای سبز و صنعت پاک شناسایی شده و همچنین چالش های موجود در این مسیر پدیدار می شود. در عین حال محققین با تبادل نظرات و ایده های خود، به اهداف کلان دست پیدا خواهند کرد.

بادکو افزود: هم چنین استفاده از نظرات و تجربیات اساتید بزرگ و مطرح در جهان نیز می تواند به شکوفاسازی استعدادهای پژوهشگران جوان کمک زیادی کند.

وی تصریح کرد: تلاش ما این است در صورت کسب نتابج مثبت و خوب از این کنفرانس، آن را به صورت سالانه برگزار کنیم. همچنین این کنفرانس ها می توانند بستری را فراهم کنند که نرم افزارهای به روز دنیا به محققین و پژوهشگران معرفی شوند.

وی از برگزاری کارگاه های آموزشی و نمایشگاه در زمان برگزاری این کنفرانس خبر داد و گفت: در حین برگزاری این کنفرانس ۴ کارگاه آموزشی و نمایشگاه شامل Workshop در خصوص طراحی خانه سبز، Workshop در خصوص چگونگی ساخت شهر زیبا، Workshop در خصوص آموزش نرم افزارهایی در زمینه محورهای کنفرانس برپایی نمایشگاه دستاوردها و اختراعات نخبگان در زمینه محورهای کنفرانس برگزار خواهد شد.

رئیس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه، تقویت روحیه علمی و ایجاد خودباوری در میان اساتید و دانشجویان کشور، تبادل نظر علمی بین محققان، دانشجویان و صنعتگران کشور ایران و سایر کشورها، شکوفا شدن استعدادها و پتانسیل های موجود در کشور، ایجاد بستری مناسب جهت شناسایی مشکلات پایه ای علمی و یافتن راهکارهای حل آنها و تعمیم و گسترش مرزهای دانش در زمینه فنی و مهندسی را از اهداف برگزاری این کنفرانس برشمرد.

برگزاری مسابقه طرح‌های نوین و فناورانه در حاشیه برگزاری کنفرانس بین المللی

وی بار دیگر به برگزاری مسابقه طرح های نوین و فناوارنه در حاشیه برگزاری این کنفرانس بین المللی اشاره کرد و گفت: از دیگر برنامه های هدفمند برگزاری این کنفرانس که می تواند در رشد و شکوفایی پتانسیل های نوآورانه دانشگاهی کشور فوق العاده موثر باشد و باعث جذب ایده های نوین شود، بخش داوری طرح های فناورانه است.

بادکو تصریح کرد: در این راستا برای طرح های فناوارنه برتر، جوایز و تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته خواهد شد که در راستای اشتغالزایی گام بزرگی را در بر خواهد داشت.

وی اشاره ای نیز به مزایای اقتصادی در نتیجه برگزاری این کنفرانس داشت و گفت: نحوه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر وکاهش آلودگی و به تبع آن کاهش هزینه های مدیریت شهری، صرفه جویی در مصرف انرژی با توجه به برقراری ارتباط بین علوم مهندسی مختلف، صرفه جویی در وقت به دلیل بکارگیری سیستم های هوشمند در ساختمان، ایجاد بستری برای معرفی مخترعین و پژوهشگران جوان به صنعت و به دنبال آن ایجاد اشتغال، معرفی انرژی های پاک و نحوه بکارگیری آنها به جای سوختهای فسیلی و تجدید ناپذیر از مهمترین مزایای اقتصادی در نتیجه برگزاری این کنفرانس است.

رئیس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه ایجاد امنیت و سلامت جامعه، رفاه اجتماعی، فرهنگسازی استفاده از سیستم های هوشمند، فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف انرژی و ایجاد بستری برای تعامل بین فرهنگ های مختلف با توجه به وجود اساتید و شرکت کنندگان از کشورهای مختلف را از مزایای فرهنگی برگزاری این کنفرانس برشمرد.

وی افزود: با تبادل اطلاعات مابین پژوهشگران، محققین، دانشجویان و اساتید، آخرین دستاوردها در زمینه بناهای سبز و صنعت پاک شناسایی شده و همچنین چالش های موجود در این مسیر پدیدار می شود و در عین حال محققین با تبادل نظرات و ایده های خود، به اهداف کلان دست پیدا خواهند کرد.

وی افزود: از دیگر مزایای علمی علاوه بر موارد فوق این است که استفاده از نظرات و تجربیات اساتید بزرگ و مطرح در جهان نیز می تواند به شکوفاسازی استعدادهای پژوهشگران جوان کمک شایانی کند.

ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان کرمانشاه

بادکو اشاره ای نیز به طرح ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان و در ابتدای جاده اسلام آباد غرب داشت و گفت: طی بازدید از کرمانشاه و تایید شرایط آب و هوایی استان، قرار بر ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان شد.

وی اشاره ای نیز به وضعیت جوی زمین داشت و گفت: افزایش CO۲باعث گرمتر شدن زمین شده و یکی از گرمترین سال ها را در ۱۰۰ سال گذشته طی سال های اخیر تجربه کردیم.

رئیس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: این گرم شدن می تواند نتیجه استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر در زمین باشد.

وی یادآور شد: ما کنفرانس های متعددی در زمینه انرژی های سبز در استان داشتیم و جزو استان های پیشرو در این زمینه بوده ایم.

بادکو انرژی های سبز را شامل انرژی های باد که ۳۰ درصد در سال های اخیر افزایش داشته است، انرژی زمین گرمایی و... و. دانست و خاطر نشان کرد: سعی ما استفاده از این انرژی ها است و مطالعات زیادی در این زمینه توسط کمیته های علمی شامل اساتید داخلی و خارجی عضو کمیته مرتبط با این موضوع صورت گرفته است.

رئیس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه افزود: در کرمانشاه با توجه به شرایط آب و هوایی تمرکز بیشتر روی استفاده از انرژی های باد و خورشیدی است.

برپایی نمایشگاه طرح و ایده های نوآورانه و فناورانه

وی خاطر نشان کرد: فراخوان این کنفرانس اوایل اسفند منتشر شده و از ۱۵ فروردین تا ۲۶ فروردین ۹۶ تجدید می شود و سعی داریم در کنار آن نمایشگاهی نیز از ایده های نوآورانه برپا کنیم.

بادکو از مشارکت سازمان محیط زیست کشور، انجمن انرژی ایران، پژوهشکده هواشناسی، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه های استان و دستگاه های دیگر استان در برگزاری این کنفرانس خبر داد.

وی یادآور شد: تاریخ برگزاری ۷ اردیبهشت ۹۶ بوده و چنانچه استقبال صورت گیرد برنامه ریزی برای ۲ تا ۳ روز برگزاری صورت گرفته است.

رئیس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه گفت: شرکت کنندگانی از ایتالیا، مالزی، عراق و آلمان به عنوان گزینه های احتمالی برای سخنرانی در این کنفرانس تعیین شده اند و احتمالا مسئولین وزارت علوم و محیط زیست کشور به عنوان مهمانان این کنفرانس حضور خواهند داشت.

وی اشاره ای نیز به موفقیت های پارک علم و فناوری کرمانشاه داشت و گفت: شاید تنها پارکی است که یک متر مربع فضای مسقف ندارد اما جزو ۳ پارک برتر کشور است.

بادکو مهلت ارسال ایده های فناورانه را ۱۵ فروردین ۹۶ و زمان اعلام نتایج داوری را ۲۶ فروردین ۹۶ اعلام کرد و گفت: علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کنفرانس واقع در کرمانشاه- سه راه ۲۲ بهمن، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه ارتباط برقرار کنند.

وی شماره تلفن های۶۶۱-۳۱۰۳۱-۰۸۳ را جهت ارتباط بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر در اینخصوص عنوان کرد و گفت: با اینکه زمان زیادی از انتشار فراخوان نگذشته است از دانشگاه ها و هنرستان های استان ایده های زیادی در این راستا به ما ارائه شد و خواستار ثبت آن هستند.