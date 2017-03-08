رکوردزنی مناسبات تجاری ایران و مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، سرپرستی این هیات تجاری را رییس اتاق بازرگانی کوالالامپور برعهده داشت و اعضای آن جمعی از فعالان اقتصادی مالزی در حوزه‌های گردشگری، ساختمان، آموزش، حمل‌ونقل، تجهیزات کامپیوتر، نفت ‌و گاز، محصولات شیمیایی و مواد غذایی بودند.

در این دیدار مسعود خوانساری،رییس اتاق تهران ضمن تشریح ساختار اتاق بازرگانی تهران به عمده‌ترین فعالیت‌ها و خدمات این اتاق به فعالان اقتصادی اشاره کرد و نقش و عملکرد این نهاد بخش‌خصوصی در تسهیل شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع و مشکلات پیش‌روی کارافرینان و بازرگانان را یادآور شد.

وی شناخت محدود تجار و کارآفرینان ایران و مالزی از توانمندی‌های اقتصادی دو کشور را یکی از دلایل حجم نامتناسب روابط و مناسبات اقتصادی در قیاس با ظرفیت‌های دو طرف دانست و در این رابطه، نقش اتاق‌های بازرگانی برای شناسایی فرصت‌های اقتصادی و نیز اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری میان دو کشور را در توسعه روابط اثرگذار عنوان کرد.

رییس اتاق بازرگانی کوالالامپور نیز با اشاره به علاقه تجار و بخش‌خصوصی مالزی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران، از جمله زمینه‌های همکاری میان دو کشور را در عرصه نفت و گاز، مسکن و ساختمان و حمل‌ونقل ریلی عنوان کرد.

«سید علی الاطاس» که نایب‌رییس اتاق بازرگانی ملی مالزی نیز هست، یکی از چالش‌های کنونی اقتصاد این کشور را بیکاری عنوان کرد و گفت: موضوع بیکاری جوانان در مالزی جدی است و دولت این کشور سیاست‌های اقتصادی خود را با محوریت رفع این مشکل پی‌ریزی کرده است.

وی حجم واردات مالزی طی سال 2016 میلادی را 240 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: در حال حاضر سالانه 20 میلیون گردشگر از نقاط مختلف جهان جذب مالزی می‌شوند و دولت این کشور قصد دارد این میزان را طی سال آینده میلادی به 30 میلیون گردشگر افزایش دهد.

به گفته سید علی الاطاس، مناسبات نفتی و پتروشیمی مالزی و ایران طی سال‎های گذشته به دلیل اعمال تحریم‌ها کاهش یافته بود و این در حالی است که برنامه‌ریزی‌ها برای دستیابی به رقم 40 میلیارد دلاری همکاری‌ها در این بخش در دست است.