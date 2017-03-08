کرمانشاه قطب دو ومیدانی کشور است/ آمادگی برای مسابقات آسیایی هند

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرزی در حاشیه برنامه طرح منطقه ای استعدادیابی که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در تقویم ورزشی فدراسیون برای سال ۹۶ رقابت های آسیایی رانچی هند را در پیش رو داریم و از هشت ماه قبل نیز ورزشکاران در اردوهای دوره ای شرکت کردند و همه تلاش ما این است که ضعف دوره گذشته که تنها دو برنز گرفتیم را جبران کنیم.

نائب رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران یازدهم تا چهاردهم خرداد ۹۶ را زمان برگزاری رقابت های دو میدانی آسیایی هند اعلام کرد و گفت: با حداکثر سهمیه در این مسابقات شرکت می کنیم.

گرزی همچنین از برگزاری رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان کشور خبر داد و بیان کرد: این مسابقات در واقع آغاز فصل است و با توجه به رکوردهای ورزشکاران نفرات برتر برای اعزام مشخص خواهند شد ضمن اینکه نوزدهم اسفند امسال نیز رکوردگیری مرحله جدید نوجوانان انجام می شود.

وی افزود: هم اکنون می‌توان گفت تیم ملی دوومیدانی نوجوانان ما شکل گرفته و ۳۸ نفر از بهترین نوجوانان دو میدانی کار کشور را داریم تا برای دومین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند شرکت کنند و هدفگذاری بر اعزام ۱۵ نفر از این تعداد به مسابقات آسیایی است که اواخر اردیبهشت ۹۶ برگزار خواهد شد.

۷۰ ورزشکار دختر و پسر در طرح ملی استعدادیابی تحت حمایت های ویژه فدراسیون قرار می‌گیرند

وی همچنان به برنامه ریزی فدراسیون برای حضور در مسابقات دو ومیدانی نوجوانان ۲۰۱۹ آسیا اشاره کرد و افزود: کار مهم دیگر فدراسیون برگزاری طرح ملی استعدادیابی با مسئولیت آکادمی ملی دو و میدانی است که کاری پایه ای و ماندگار برای ورزش کشور است.

گرزی رسیدن به توسعه پایدار در ورزش دو و میدانی را شعار مدیریت فدراسیون دوومیدانی ایران دانست و گفت: طرح ملی استعدادیابی به صورت علمی در حال انجام است و شورای آکادمی نیز متشکل از متخصصین امر تشکیل شده است.

وی با اشاره به برنامه های فدراسیون دوومیدانی برای پیشبرد طرح ملی استعدادیابی اظهار کرد: در مرحله اول این طرح ۱۵۰۰ نفر از سراسر کشور به مرحله دوم راه یافتند و در مرحله دوم ۳۰۰ نفر انتخاب شدند که از این تعداد نیز قریب به صد نفر انتخاب خواهیم کرد و تحت پوشش قرار می‌گیرند.

گرزی در خصوص اهداف طرح ملی استعدادیابی دو و میدانی گفت: مهم‌ترین مزیت این طرح مشخص شدن استعداد واقعی بچه ها است، در کشور و دنیا نمونه های زیادی را داریم که افراد سالها تمرین کردند اما بعد متوجه شدند که در آن ماده و ورزش استعداد ندارند و در طرح ملی استعدادیابی، دقیقا استعداد فرد شناسایی می‌شود تا ورزشکار وقت خود را تلف نکند.

کرمانشاه میزبان رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی کشور می‌شود

وی در ادامه عنوان کرد: هیئت های ورزشی وو مربیان دوومیدانی پشت سر ورزشکاران هستند و تمریناتشان را رصد می‌کنند و فدراسیون نیز حمایت می‌کند و به مربیان حق الزحمه پرداخت می کند.

نائب رئیس فدراسیون دوومیدانی ادامه داد: از بین بهترین های طرح ملی استعدادیابی در سال ۹۶ طی رقابتی ۷۰ نفر شامل ۳۵ دختر و ۳۵ پسر انتخاب و در واقع هدف نهایی ما این ۷۰ نفر خواهند بود که پس از انتخاب، دو ماه در تابستان در کلاس‌های آموزشی و تمرینی زیر نظر مربیان مطرح شرکت خواهند کرد و چندین مربی خارجی نیز برای این مهم در نظر گرفتیم.

وی توسعه دانش مربیان شهرستانها را از دیگر برنامه های فدراسیون دوومیدانی ایران اعلام کرد و گفت: با توجه به اهمیت امر آموزش، با تصمیم فدراسیون تمام هیئت های استانی دارای کتابخانه الکترونیک خواهند شد.

گرزی در ادامه کرمانشاه را دارای استعدادهای سرشار و از قطب های دوومیدانی کشور دانست و گفت: طرح منطقه ای استعدادیابی نیز با نظم خاصی و با تلاش هیئت دوومیدانی شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

به گفته نائب رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران ورزش دو میدانی در کرمانشاه رو به ترقی است و در سال ۹۶ میزبانی یک دوره رقابت‌های قهرمانی کشور به این استان داده می‌شود.