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۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۴۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی کرج فروردین ۹۶ افتتاح می شود

مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی کرج فروردین ۹۶ افتتاح می شود

کرج - معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج از افتتاح رسمی مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی این شهرستان در فروردین ماه سال آینده خبر داد.

سید علی اکبر میروکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه کارآفرینی به کاهش آسیب های اجتماعی کمک فراوانی می کند، اظهار کرد: کارآفرینی زمینه ارتقای سبک زندگی جامعه می شود.

وی در ادامه با تاکید بر توسعه کارآفرینی فرهنگی، گفت: تحقق این مهم به کاهش فقر در جامعه می انجامد و ضامنی برای رشد فرهنگ شهر نشینی شده و زمینه های ارتقای سبک زندگی شهروندان را فراهم می آورد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج به انعقاد تفاهمنامه با ستاد توسعه فناوری های نرم معاونت علمی ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: طرح راه اندازی مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی کرج با هدف کارآفرینی دانش بنیان، توجه به صنایع فرهنگی همچون صنایع دستی، صنایع گردشگری و صنعت محتوای دیجیتال و ایجاد شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت و برای این مهم فرهنگسرای شاهد اختصاص داده شد.

میروکیلی با اشاره به برگزاری دو رویداد کارآفرینی در دانشگاه آزاد و دانشگاه خوارزمی کرج گفت: ۲۰ تیم برای انجام فرایندهای راه اندازی شرکت و عملیاتی کردن ایده های خود در مرکز شکوفایی کرج پذیرش شدند.

وی با تاکید بر اینکه تیم های کارآفرینی دوره های آموزشی شیوه تدوین طرح کسب و کار، شیوه تدوین مدل های تجاری، شیوه بازاریابی و مسیر دانش بنیان شدن را گذرانده اند، گفت: عمده ایده های پذیرش شده در این مرکز درباره صنایع فرهنگی است امید داریم با کمک دستگاه های متولی ایده ها عملیاتی شود و صاحبان ایده بتوانند با ایجاد اشتغال در کرج به رشد و ارتقای صنایع فرهنگی کمک کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج به موضوع سبک زندگی ایرانی - اسلامی در کلانشهر کرج اشاره کرد و گفت: ایده هایی مانند گردشگری الکترونیک، سامانه مشاوره سلامت به شهروندان، سامانه پرستاری در منزل، سامانه خرید و فروش صنایع دستی، سیستم کارت هوشمند فرهنگی شهروندان، مشاوره روانشناسی و خانواده، سامانه تلفنی پاسخ به سوالات کارآفرینی شهروندان، بازی رایانه ای و سامانه پیشگیری از طلاق از طرح هایی است که در این مرکز پذیرش شده و در حال طی کردن مسیر خود برای تبدیل به کسب وکارهای دانش بنیان هستند.

میروکیلی ابراز امیدواری کرد این مرکز بتواند زمینه ساز تولید و ارتقای دانش و کارآفرینی در کرج باشد و زمینه ارتقای زندگی شهروندان را فراهم کند.

کد مطلب 3929550

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