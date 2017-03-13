دماوند با ۷۲ اثر ثبت شده ملی/نخستین شهر ثبت شده در آثار ملی ایران

خبرگزاری مهر-گروه استان ها-لیلا ابراهیمی- شهرستان دماوند یکی از شهرستان های استان تهران است که از موقعیت بسیار خوب آب و هوایی برخوردار می باشد و آثار تاریخی و طبیعی بسیاری را در خود جای داده است.

این شهرستان جزو ۱۳ شهر نمونه گردشگری انتخاب شده و جاذبه های بسیاری را دارا است.

پتاسیل های این شهرستان برای جذب گردشگر و توریست بسیار زیاد است، اما تاکنون از این پتاسیل ها آنچنان که باید و شاید استفاده نشده است.

یکی از پتانسیل های گردشگری که در شهرستان دماوند می توان نام برد، آب و هوای بسیار مطلوب این شهرستان است.

جاده های هراز و فیروزکوه به عنوان شاهراه شمال کشور که از شهرستان دماوند عبور می کنند نیز از دیگر پتاسیل های بالقوه این شهرستان در راستای تقویت صنعت گردشگری است که می توان با برنامه‌ریزی خوب، اقتصادی بالایی را در زمینه توریستی، رونق بازار، خدمات بین راهی و صنایع گردشگری به دست آورد.

در ادامه به دو نمونه از جاذبه های گردشگری طبیعی شهرستان دماوند اشاره می شود.

هیجان غار نوردی را در غار رود افشان تجربه کنید

این غار به طول ۸۰۰ متر در ارتفاعات شمال شرقی روستای رود افشان دماوند قرار دارد،غار نوردی در رود افشان خستگی راه روستا تا غار را از گردشگر دور می کند، انسان در این غار هرچه بیشتر به داخل می رود اشتیاق بیشتری برای ادامه راه می یابد،قطرات آب در سراسر این غار از سقف به زمین می چکند و هوا را لذتبخش می کنند.

دهلیزی در این غار وجود دارد که حوض آبی در آن قرار گرفته است و به همین دلیل به معبد آناهیتا یعنی الهه آب معروف است.

چشمه اعلا؛ با آب و هوایی استثنایی

چشمه اعلا, چشمه ای جوشان در چهار کیلومتری شمال دماوند است که در روستا چشمه اعلا در بخش مرکزی دماوند واقع شده و از بارش برف و باران سالانه تغذیه می شود، اطراف چشمه پوشیده شده از رسوبات آبرفتی دوران چهارم زمین شناسی و آهک‌های سخت دولومینت است.

نتایج بررسی های متعددی از تاثیر معنا دار آب چشمه اعلا در کاهش فشار خون حکایت دارد و همین امر آشامیدن آب این چشمه را برای افراد مبتلا به فشار خون بالا بسیار مفید و ضروری کرده است.

شهرستان دماوند به همراه تخت جمشید به ثبت ملی رسیده است

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دماوند با بیان اینکه دماوند نخستین شهر ثبت شده در آثار ملی ایران است، در گفتگو با مهر اظهار کرد: در سال ١٣١٠ شهرستان دماوند به همراه تخت جمشید به ثبت ملی رسیده که این موضوع خود گویای ارزش تاریخی شهر دماوند است.

شهرام شریفی افزود: متأسفانه امروز ما اکثر شواهد تاریخی و هویت ساز شهر دماوند را مشاهده نمی کنیم و متأسفانه از بین رفته است.

وی در خصوص آثار ثبت شده در شهرستان دماوند گفت: تعداد ۱۸۳ مورد اثر تاریخی در شهرستان دماوند به ثبت رسیده که از این تعداد ۷۲ اثر ثبت ملی شده و مابقی ثبت استانی است.

۷ منطقه نمونه گردشگری در دماوند وجود دارد

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دماوند در خصوص تعداد مناطق گردشگری در شهرستان دماوند افزود: در سطح این شهرستان ۷ منطقه نمونه گردشگری وجود دارد که تمام آن ها به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است که این موضوع خود یکی از بزرگ ترین نقاط قوت شهرستان دماوند است.

شریفی با اشاره به مناطق گردشگری در دماوند گفت: منطقه نمونه گردشگری چشمه اعلاء، منطقه نمونه گردشگری رود افشان، منطقه نمونه گردشگری آویشن، منطقه نمونه گردشگری دریاچه تار، منطقه گردشگری کیلان، منطقه نمونه گردشگری کنارک رودهن و منطقه نمونه گردشگری شهر تاریخی دماوند از نقاط گردشگری شهرستان دماوند است.

کمبود اماکن اقامتی، کمبود رستوران ها و مجموعه های خدمات رسان بین راهی با توجه به اینکه ما در دو شاهراه حیاتی و بزرگ کشور یعنی هراز و فیروزکوه قرار داریم، از جمله کاستی های زیر ساختی در این شهرستان است

وی ادامه داد: شهرستان دماوند بالاترین و متعادلترین آثار تاریخی و طبیعی را در سطح کشور دارا است و وجود دو دریاچه تار و هویر و همچنین غار رودافشان و تعداد زیادی از رودخانه ها و کوه های مرتفع و زیبا، شهرستان دماوند را به منطقه ای ویژه تبدیل کرده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دماوند در خصوص زیر ساخت های گردشگری در شهرستان دماوند گفت: صنعت گردشگری در شهرستان دماوند از لحاظ زیر ساخت، کاستی هایی را دارا است.

شریفی گفت: کمبود اماکن اقامتی، کمبود رستوران ها و مجموعه های خدمات رسان بین راهی با توجه به اینکه ما در دو شاهراه حیاتی و بزرگ کشور یعنی هراز و فیروزکوه قرار داریم، از جمله کاستی های زیر ساختی در این شهرستان است.

وی بیان کرد: متأسفانه اقدام خاصی تا به حال بنا به دلائل مختلف در زمینه گردشگری و ایجاد زیر ساخت ها انجام نپذیرفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان دماوند اظهار کرد: یکی از پتانسیل های بزرگ این شهرستان، پیست آبعلی است و اگر نگاه ویژه ای به آن شود، قطعا در مسیر توسعه و گردشگری شهرستان اثرگذار خواهد بود.

شریفی ادامه داد: از سویی امامزاده هاشم به عنوان منطقه ای استراتژیک است که گردشگری، مذهبی و هم سیاحتی است و هم مجموعه بین راهی را شامل می شود و از جمله بقاع شاخص کشور نیز قلمداد می شود و شایسته توجه بیشتر مسؤولان شهرستان دماوند است.

وی تصریح کرد: برج شبلی، مسجد جامع دماوند، امامزاده عبداله و عبیداله نیز از دیگر جاذبه های فوق العاده شهر دماوند هستند که باید به آن بیشتر توجه کرد.

به هر تقدیر، شهرستان دماوند از نقاط قوت و پتانسیل های بسیاری برخوردار است که اگر به این پتانسیل ها توجه شود قطعا در حوزه گردشگری شهرستان دماوند مؤثر خواهند بود، اما این موضوع همت مسئولان را می طلبد که در این زمینه تلاش کنند و مسیر را هموار کرده تا با توجه نقاط قوت و پتاسیل های موجود، صنعت گردشگری شهرستان دماوند قوت یابد.