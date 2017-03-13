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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۷:۱۴

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی مطرح کرد:

کمک ۲ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومانی مردم در جشن نیکوکاری

کمک ۲ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومانی مردم در جشن نیکوکاری

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: برآورد اولیه از میزان کمک‌های نقدی مردم استان در جشن نیکوکاری مبلغ دو میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان است.

عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۸۸۲ پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در استان راه‌اندازی شد، اظهار کرد: تاکنون دو میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان کمک‌های مردمی دراستان جمع‌آوری‌شده که پیش‌بینی می‌شود این رقم افزایش یابد.

اهرابی با اشاره به اینکه نیاز تمامی مددجویان احصا شده و کمک‌ها متناسب با آن توزیع می‌شود، افزود: بر اساس نیازهای مددجویان کمک‌های غیر نقدی بین نیازمندان توزیع و کمک‌های نقدی نیز در روزهای آتی به‌حساب نیازمندان واریز می‌شود.

وی بابیان اینکه برای حمایت از نیازمندان تحت پوشش در آستانه عید نوروز با کمک خیرین طرح سفره‌های بهاری در دستور کار این نهاد قرار دارد بیان کرد: تأمین سبد غذایی باارزش ۱۰۰ هزار تومان از طریق مراکز نیکوکاری و کمک خیرین انجام می‌شود.

کد مطلب 3930665

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