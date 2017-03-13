بیژن ذوالفقار نسب مشاور امور ورزشی وزیر ورزش و جوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان کردستان، طی حکمی از سوی دکتر مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، دکتر بیژن ذوالفقار نسب به عنوان مشاور وزیر در امور ورزشی منصوب شد.
بیژن ذوالفقارنسب با انتصاب خود به عنوان مشاور وزیر در امور ورزشی گفت: به عنوان کاتالیزور و رابط بین وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی تلاش می کنیم مشکلات و موانع ورزش قهرمانی و حرفه ای را برطرف کنیم.
وی افزود: با کمک افراد اهل فن مسائل ورزش قهرمانی و حرفه ای را در هر سطح به اطلاع وزیر ورزش و جوانان برسانیم و با اعتمادی که وزیر ورزش و جوانان کردند، بتوانیم قدم های خوبی در حل و فصل این مسائل برداریم.
بیژن ذوالفقارنسب، زاده ۱۶ تیر ۱۳۲۸ در سنندج و بازیکن سابق و مربی تیم ملی فوتبال ایران است که سابقه شرکت در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۷۶ و جام ملتهای آسیا ۱۹۷۶ را دارد.
او در سال ۱۳۴۹ در تیم افسر بازی کرد و سپس به پاس پیوست در سال ۱۳۵۴ به پرسپولیس رفت و در همان سال اول حضور در پرسپولیس، به عنوان قهرمانی در مسابقات فوتبال جام تخت جمشید دست یافت.
اسطوره فوتبال کردستان در سالهای ۵۶ و ۵۵ مدافع ثابت میانی در تیم ملی فوتبال ایران محسوب می شد و در روز ۱۹ مرداد سال ۱۳۵۸۸ و در فینال جام شهید اسپندی برای آخرین بار به عنوان یک بازیکن در مقابل پاس به میدان رفت و سپس به بلژیک رفته و از دانشگاه بروکسل، موفق به اخذ درجه دکترای تربیت بدنی شد.
بیژن ذوالفقارنسب در رقابتهای مقدماتی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ دستیار مربیان مختلفی از جمله ویرای برزیلی و جلال طالبی بود.
او به عنوان سرمربی تاکنون در تیمهای مطرح استقلال، سایپا، پاس تهران، مس کرمان، پیکان، برق شیراز، ذوبآهن اصفهان، داماش گیلان و صنعت نفت آبادان کار کرده است.
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