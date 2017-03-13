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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۵۱

به مناسبت روز بزرگداشت شهدا؛

فرزندان شهدا اداره کل ورزش وجوانان کردستان تجلیل شدند

فرزندان شهدا اداره کل ورزش وجوانان کردستان تجلیل شدند

سنندج - طی مراسمی به مناسبت بزرگداشت روز شهدا از فرزندان شهداء و ایثارگران اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان تجلیل و تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، مراسم تجلیل از فرزندان شهدا و ایثارگران دستگاه ورزش و جوانان کردستان به مناسبت بزرگداشت روز شهدا برگزار شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در این مراسم گفت: شهدا سرمایه های بیکران الهی هستند و خدمتگزاران شهدا برای آخرت خود اجر معنوی ذخیره می کنند.

وی گفت: خانواده و علی الخصوص فرزندان شهداء را یادگاران انسان های شایسته و برگزیده ای دانست که با تحمل رنج و درد وظیفه سنگینی درحفظ و اشاعه فرهنگ ایثار و صیانت از ارزش های دینی، انقلابی این مرز و بوم را بر عهده دارند.

جولایی افزود: ایثارگران، جانبازان، شهدا و خانواده های آنان سند زنده انقلاب هستند و صبورانه سالها درد و رنج را به دوش کشیده اند که ما مسئولان باید آن را ارج نهیم.

گفتنی است٬ در پایان از فرزندان شهداء و ایثارگران دستگاه ورزش و جوانان استان کردستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 3930831

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