  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۴۰

به دنبال مساعد شدن شرایط جوی

پروازهای فرودگاه مشهد به حالت عادی بازگشت

پروازهای فرودگاه مشهد به حالت عادی بازگشت

مشهد- پروازهای فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به دلیل مساعد شدن شرایط جوی به حال عادی برگشت.

مدیرروابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر  اظهارکرد: پروازهای بامداد امروز فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد که به دلیل کاهش دید با تاخیر مواجه شده بودند با مساعد شدن شرایط جوی طبق برنامه در حال انجام هستند.

حسن جعفری افزود: از ساعت ۲۳:۴۵ شب گذشته پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مشهد به دلیل شرایط مه غلیظ و کاهش دید پروازی به کمتر از ۲۰۰ متر، متوقف شده بود  که از  حدود ساعت یک و نیم بامداد پروازها به روال عادی خود بازگشتند.

وی خاطرنشان کرد: پرواز شرکت آتا از مبدا قشم ، تابان از مبدا تهران و نیز پرواز شرکت هواپیمایی امارات به دلیل کاهش دید افقی ناچار به بازگشت شده بودند.

کد مطلب 3930950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه