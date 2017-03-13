پروازهای فرودگاه مشهد به حالت عادی بازگشت

مدیرروابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: پروازهای بامداد امروز فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد که به دلیل کاهش دید با تاخیر مواجه شده بودند با مساعد شدن شرایط جوی طبق برنامه در حال انجام هستند.

حسن جعفری افزود: از ساعت ۲۳:۴۵ شب گذشته پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه مشهد به دلیل شرایط مه غلیظ و کاهش دید پروازی به کمتر از ۲۰۰ متر، متوقف شده بود که از حدود ساعت یک و نیم بامداد پروازها به روال عادی خود بازگشتند.

وی خاطرنشان کرد: پرواز شرکت آتا از مبدا قشم ، تابان از مبدا تهران و نیز پرواز شرکت هواپیمایی امارات به دلیل کاهش دید افقی ناچار به بازگشت شده بودند.