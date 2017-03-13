بخشنامه جدید گمرک برای تسریع در ترخیص کالا و حمایت از تولید ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، فرود عسگری، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران براساس مصوبات شورای فن‌آوری اطلاعات و به منظور تسهیل، تسریع و شفاف‌سازی در امور ترخیص کالا و حمایت از تولید ملی و در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخشنامه جدیدی به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

این بخشنامه که در ۶ بند ابلاغ شده به شرح ذیل است:

۱- ارزش اظهاری کالاهای وارده با رویه بانکی (ارز مبادله‌ای) تا سقف مأخذ ۱۵ درصد حقوق ورودی، با عنایت به اختلاف نرخ ارز رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی با ارز آزاد (غیررسمی) مستند به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی پذیرفته و صرفاً در موارد ظن بیش‌بود، حسب دستورالعمل شماره ۱۴۷۹۹۵/۹۴/۱/۲۴/۲۵۶ مورخ ۹/۸/۹۵ پس از ترخیص کالا و اعلام مراتب به بانک عامل مبنی بر عدم تسویه از طریق سامانه جامع گمرکی به منظور بررسی و اعلام نظر نهایی با دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه مکاتبه گردد.

۲- در صورت عدم پذیرش ارزش مندرج در TSC با نگهداری کالا و یا در صورت تمایل ذی‌نفع با اخذ سپرده موضوع ماده ۴۵ قانون امور گمرکی، کالا ترخیص و موضوع بلافاصله توسط گمرکی که از ریاست محترم کل تفویض اختیار ارجاع پرونده را دارند به کمیسیون رسیدگی به اختلافات منعکس تا خارج از نوبت مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و عدم دریافت جریمه منوط به تصریح آن در رأی صادره می‌باشد.

۳- چنانچه ارزش کالایی در سامانه TSC ثبت نشده باشد، صاحب کالا می‌تواند با ارسال اسناد و مدارک مثبته و یا سوابق ترخیص با رعایت شرایط همزمانی مورد تأیید گمرک و یا در صورت لزوم ارائه نمونه کالا و یا کاتولوگ از دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه درخواست ثبت ارزش در سامانه TSC نماید.

۴- نظر به اینکه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول قیمت‌گذاری و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد، فلذا پذیرش ارزش اظهاری کالاهای وارده مذکور با رویه بانکی پس از اخذ مجوز ترخیص از وزارتخانه مذکور بلامانع بوده و همزمان با ترخیص کالا، اطلاعات مربوط به هر واحد کالا همانند سایر کالاهای وارده و پس از تکمیل کامل فیلد اظهارنامه ارزش و درج مشخصات دقیق کالا از طریق سامانه جامع گمرکی به منظور بررسی و ثبت اطلاعات کالا در سامانه TSC به دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه ارسال شود.

۵- عدم پذیرش ارزش اظهاری صاحب کالا توسط کارشناس متمرکز و یا گمرک اجرایی می‌بایست مستند به ماده ۱۵ قانون امور گمرکی و مواد ۱۰ الی ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور باشد. لذا از صدور تفاوت ارزش بدون رعایت مستندات قانونی اکیداً خودداری و به هنگام مکاتبات با دفتر ستادی ذی‌ربط، مستندات و دلایل قانونی مربوطه ذکر شود.

۶- اختلاف ارزش استنباطی از سوی گمرک برای کالاهایی که ارزش آنها در سامانه TSC ثبت شده است با در نظر گرفتن حجم خرید و شرایط معامله با دامنه تغییرات تا ده درصد (به استثناء انواع پارچه، پوشاک، منسوجات نبافته، انواع خودروهای مشمول قانون خودرو، برنج خوراکی، انواع ظروف شیشه‌ای، چینی و سرامیک، لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع کالای دخانی و تنباکوی معسل) پذیرفته می‌شود.