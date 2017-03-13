به گزراش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری اسپوتنیک، آژانس بین المللی انرژی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، سه سال کاهش چشمگیر در سرمایه گذاری صنعت بالادست نفت به علت کاهش بهای جهانی نفت می‌تواند منجر به کمبود عرضه نفت در سال‌های آینده شود.

در این گزارش آمده است: وقتی قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ میلادی سقوط کرد، تولید کنندگان به سرعت سرمایه گذاری خود را در این حوزه کاهش دادند و سرمایه گذاری جهانی نفت و گاز در سال ۲۰۱۵ میلادی یک چهارم کاهش یافت که این رقم درسال ۲۰۱۶ میلادی ۲۶ درصد ثبت شده است.

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که در این بازه زمانی فهرست بلندبالایی از پروژه‌ها به ویژه پروژه‌های بزرگ به تعلیق درآمدند؛ این در حالی است که بسیاری از این پروژه‌ها برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری چندین سال زمان نیازدارند که سقوط قیمت نفت بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی می تواند منجر به دسترسی ناچیز به منابع جدید عرضه تا پایان این دهه شود.

البته به تولید نفت آمریکا از تابستان پارسال تا کنون بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزوده شده و صنعت نفت شیل در حدود ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۵ و ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۶ میلادی کاهش هزینه داشته که بطور میانگین نفت شیل در حال حاضر سودآورتر از گذشته است.

این در حالی است که افزایش ناچیز بهبود در شرایط نفت با سرمایه گذاری در این حوزه که در سال ۲۰۱۴ میلادی شاهد آن بودیم، بسیار فاصله دارد.

علاوه بر این، آژانس بین المللی انرژی بر این باور است که حتی احیاء نفت شیل آمریکا قادر به تامین کاهش عرضه نفت تا سال ۲۰۲۰ میلادی نخواهد بود و تقاضای جهانی در این حوزه افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت از عرضه پیشی می گیرد.

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد که تقاضای جهانی تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۰۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و تولید نفت اوپک ۳۵.۸ میلیون بشکه در روز خواهد بود؛ این درحالی است که تولید اوپک در سال گذشته میلادی ۳۲.۲ میلیون بشکه در روز ثبت شده است.

بر پایه این گزارش، این روند می‌تواند تقاضای بازار را برای افزایش عرضه نفت اوپک به همراه داشته باشد و همین مساله موجب خواهد شد که قیمت نفت با روند صعودی قابل توجهی روبرو شود.