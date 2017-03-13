توزیع میوه شب عید از ۲۴ اسفندماه در زنجان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، افزود: طی چند سال گذشته ستاد تنظیم بازار استان زنجان در بحث توزیع میوه شب عید وارد عمل شده و بازار را تنظیم می کند تا مردم بتوانند با اقلام دسترسی لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه به پایان سال ۹۵ نزدیک می شویم باید همه دستگاهها نسبت به تامین مایحتاج مردم مدیریت لازم را داشته و برنامه ریزی کنند، گفت: از فردا میوه شب عید در مرکز استان زنجان توزیع شود تا مردم با خیال راحت در کنار خانواده ها باشند.

درویش امیری از آغاز توزیع میوه شب عید از ۲۴ اسفندماه در زنجان خبرداد، تاکید کرد: باید نظارت بر توزیع میوه شب عید قبل و بعد از نوروز در دستور کار قرار گیرد تا مشکلی در بازار پیش نیاید و مردم درآرامش عید بکنند.

وی افزود: امسال به دلیل برف زودرس در شمال کشور مرکبات آسیب دیدند، دولت یک مقدار کم لطفی کرد که این کم لطفی به ویژه از سوی جهاد کشاروزی بود.

استاندار زنجان تصریح کرد: در حال حاضر در شمال کشور پرتقال خونی، پرتقال بومی و سنتی آنجا تحت تأثیر سرما قرار نگرفته و در بازار نیز وجود دارد و فقط تامسون در آنجا آسیب دیده است.

درویش امیری افزود: مرکبات شمال تا حدودی هم مورد کم‌لطفی وزارت جهادکشاورزی و سازمان تعاون روستایی قرار گرفت؛ چرا که دولت می‌توانست بخش آسیب‌دیده و سالم را از یکدیگر تفکیک کند. در حال حاضر پرتقال خونی و بومی مناطق شمالی تحت تاثیر سرما قرار نگرفته و می‌توانست تا حدی تحت حمایت مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه پرتقال نیز ۳ هزار و ۳۵۰ تومان توزیع می شود، افزود: زمان توزیع آن نیز باید از فردا باشد که در چهارشنبه سوری نیز مردم از آن استفاده کنند.

استاندار زنجان ابراز کرد: در آستانه سال نو باید کمک شود که در حق مردم جفا نشودو خوشبختانه دولت تدارک خوبی را برای تأمین مایحتاج مردم تدارک دیده است و در زنجان نیز خوشبختانه پیش‌بینی لازم صورت گرفته است.

درویش امیری گفت: گوشت و مرغ منجمد شده به صورت ذخیره‌سازی وجود دارد و در حال حاضر ۹۹۰ تن پرتقال و به همین میزان سیب نیز در استان داریم.