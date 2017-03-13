به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در تشریح برنامه ششم توسعه گفت: فراز و فرودهایی بین دولت و مجلس برای نحوه برنامه‌نویسی وجود داشت، به همین دلیل یک مقدار طولانی شد.

وی با تأکید بر اینکه باید در برنامه ششم توسعه اهداف کمی و کیفی کشور روشن می‌شد تا قابل نظارت باشد، گفت: در صورت تحقق این امر، از اجرای سلیقه برنامه خودداری می‌شد؛ به همین دلیل مجلس با تعیین اهداف کمی و کیفی کشور، لایحه برنامه ششم را تدوین کرد و در هر بخش برنامه جداولی را قرار داد تا در طول پنج سال طبق آن جداول عمل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه مقرر شد ۲.۸ درصد از رشد ۸ درصدی از طریق رشد بهره‌وری محقق شود. علاوه بر این سرمایه‌گذاری به میزان ۲۱.۴ درصد از طرق داخلی و خارجی افزایش یافت.

لاریجانی با بیان اینکه برنامه ششم بر لزوم کاهش فاصله بین سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی تأکید کرد، گفت: فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی به ضرر تولیدکنندگان است؛ بنابراین مقرر شد هر سال، ۱۰ درصد این فاصله کاهش یابد.

وی با اشاره به تأکید برنامه ششم بر لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت گفت: طبق برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ این وابستگی نباید بیش از ۲۰ درصد باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۳۰ درصد از بودجه استان‌ها از طریق استان‌ها اختصاص می‌یابد.

لاریجانی افزود: همچنین مقرر شد سه درصد از درآمدهای نفتی به مناطق نفت‌خیز اختصاص یابد. علاوه بر این شرکت‌هایی که در این مناطق کار می‌کنند، باید درصدی از درآمدهایشان را به رفع محرومیت در این مناطق اختصاص دهند.

وی اظهار داشت: همچنین سهم ۳۰ درصدی از صندوق توسعه ملی برای بخش نفت و گاز گذاشته شد و اجازه داده شد از صندوق توسعه ملی به مناطق کمتر توسعه یافته، تسهیلات ارزی داده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکید برنامه ششم بر لزوم ساماندهی بدهی‌های دولت گفت: یکی از مسائل کلان دولت، بدهی‌هاست که در قانون برنامه برای بدهی دولت سقف گذاشته شد که دولت از آن تخطی نکرده و در دولت‌های بعدی مشکل پیدا نکند.

طبق برنامه ششم سود و کارمزد وام‌های کشاورزی با بخشودگی همراه خواهد بود

لاریجانی با اشاره به تلاش مجلس برای شفاف‌سازی حقوق و دریافتی‌های مدیران گفت: طبق برنامه ششم، اطلاعات مربوط به حقوق دیوانی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: برنامه ششم اختیاراتی به بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری داد تا آشفتگی در کشور ایجاد نشود و مردم دچار استرس نشوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های برنامه ششم برای توجه به روستاها و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه‌نشینی گفت: برای حل این مشکل بر چرخه اقتصادی روستاها تمرکز پیدا کردیم و برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای روستاها تدوین شد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد از درآمدهای صندوق توسعه ملی به کشاورزی اختصاص یافت، سود و کارمزد وام‌های کشاورزی نیز با بخشودگی همراه خواهد بود.

هدف مجلس علاج پدیده حقوق های نجومی بود

لاریجانی در ادامه با اشاره به ایجاد بحران آب در کشور گفت: ۹۰ درصد از آب کشور ما صرف کشاورزی می شود. به همین دلیل در حوزه کشاورزی تصمیماتی گرفته شد تا در قالب برنامه ششم توسعه اجرا شود.

وی به توسعه آبیاری تحت فشار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در سال ۹۶ از صندوق توسعه ملی برداشت کمتری می کنیم، اما برای این اقدام از صندوق توسعه ملی نیز برداشت خواهیم داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در استان هایی که با کمبود آب مواجهیم بهبود الگوی کشت را اجرا خواهیم کرد و کشاورزانی که از این الگو استفاده کنند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

لاریجانی گفت: شیرین کردن آب یکی دیگر از برنامه هایی است که بر اساس آن ۳۰ درصد از آب استان های ساحلی باید از آب دریا تامین شود.

وی گفت: احیای ۲۰ درصد تالاب های بحرانی بازیافت ۲۰ درصد از حجم پس ماندها و احیای جنگل ها از دیگر برنامه هایی است که در این زمینه در برنامه ششم به تصویب رسانده ایم.

رئیس مجلس به تشریح برنامه های احیای جنگل ها تصریح کرد: درباره احیای جنگل ها مقرر شده که ۸۱۵ هزار هکتار از جنگل ها احیا شود، برای آبخیزداری هم حق قائل شدیم به طوری که ۱۰۰ میلیون هکتار باید آبخیزداری شود.

لاریجانی با اشاره به اینکه برخی موتورسیکلت ها ۶ برابر اتومبیل ها آلودگی ایجاد می کنند، گفت: در برنامه ششم اعلام شده که هر سال ۱۰ درصد از این موتورها به موتور برقی تبدیل شوند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در حوزه صنعت ۱۰ درصد ورودی صنایع را به صنایع کوچک اختصاص دادیم.

وی با اشاره به اینکه در کشور منابع بسیار خوبی داریم که از آنها استفاده نمی شود، خاطرنشان کرد: مقرر کردیم که شورای معادن استان ها درباره احیا و بهره برداری معادن تصمیم گیری کنند.

رئیس مجلس گفت: امکان هایی برای بخش خصوصی برای حضور در حوزه نفت و گاز فراهم کردیم به طوری که دولت الزام شده کلیه طرح های جمع آوری و بهره برداری از گازها همراه با تولید را به بخش خصوصی واگذار کند.

لاریجانی درباره حمل و نقل ریلی عنوان کرد: یک درصد از فروش نفت و گاز را به حمل و نقل اختصاص داده ایم.

رئیس قوه مقننه همچنین با اشاره به حمایت مجلس از مسکن اجتماعی تصریح کرد: مقرر شد سالانه ۲۷۰ محله احیا شود تا شهرها از ساختار مطلوب برخوردار شوند.

وی با اشاره به اقدامات حوزه آموزش و مراکز عالی گفت: ۳ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در اختیار مدارس قرار گرفته و ۳ درصد از سود شرکت های دولتی را به تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی اختصاص دادیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: تا سال سوم برنامه کلیه فرآیند دستگاه های دولتی باید الکترونیکی شود.

لاریجانی ادامه داد: مقرر کردیم اگر صنعت گران، دانشگاهیان را جذب کنند سهم بیمه آنها را دولت تقبل کند تا از این طریق جاذبه‌ای برای جذب فارغ التحصیلان به وجود آید.

رئیس قوه مقننه گفت: در حوزه ورزش حمایت های خوبی را از طریق برنامه ششم انجام دادیم به طوری که ۰.۲۷ درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به ورزش اختصاص دادیم.

وی با اشاره به تمهیدات برنامه ششم برای قوه قضائیه گفت: برای قوه قضائیه شاخص های نظارتی روشن تعریف کردیم همچنین قوه قضائیه را به بررسی سالانه وضع درآمدی مقامات و ارائه گزارش آن به مجلس ملزم کردیم، سقفی هم برای حقوق مدیران در نظر گرفته شد که جار و جنجال هایی به پا کرد.

۳۹۷ مدیر حقوق نجومی

رئیس مجلس درباره حقوق های نجومی گفت: بعد از طرح این مسئله مجلس کار را جدی گرفت و دیوان محاسبات را مامور کرد که مسئله را پیگیری کند؛ ۱۰۰ هزار مدیر در کشور دریافتی هایشان بررسی شدکه از این تعداد ۳۹۷ نفر اضافه دریافتی داشتند.

لاریجانی تصریح کرد: دیوان محاسبات را مامور کردیم که اضافه برداشت ها را ملزم به برگرداندن این مبالغ کند. همه برگرداندند فقط ۱۰- ۱۲ نفر مقاومت کردند، اما وقتی دیدند سرکارشان با دادگاه است آنها هم برگرداندند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه اقدام بعدی ریشه یابی این مسئله بود، تصریح کرد: باید بررسی می شد که چرا این مسئله رخ داده، ما در کشور سه بخش داریم حقوق، مزایای مستمر و مزایای غیرمستمر که از این بین حقوق و مزایای مستمر سقف دارد، اما جایی که رخنه پیدا شده بود مزایای غیرمستمر بود.

وی تصریح کرد: نیت قانون گذار این بود که این پدیده را علاج کند قصد مجلس این بود که برای مزایای غیرمستمر همراه با مزایای مستمر سقف تعیین کند.

مصلحت نمی‌دانم به کارهای انتخاباتی ورود کنم

لاریجانی در پاسخ به سؤالی در خصوص فعالیت‌های انتخاباتی‌اش گفت: جلساتی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری نداریم چون برداشت من این است که مسائل کشور بخصوص در حوزه اقتصاد پیچیده شده است. بنده از بعد از نماز صبح که به مجلس می‌آیم تا آخر شب مشغول کارهای مجلس هستم؛ فرصت نمی‌کنم و اولویت خود هم نمی‌دانم.

وی تصریح کرد: به عنوان رئیس مجلس، مصلحت نمی‌دانم به کارهای انتخاباتی ورود کنم؛ البته به من خبری هم ندادند؛ باید تشکر کنم که به من خبری ندادند.

عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی

لاریجانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در سال ۹۵ که سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام داشت آیا دولت توانست سیاست های اقتصاد مقاومتی را آن گونه که انتظار می رود اجرایی کند یا خیر؟ گفت: این مسئله را باید تفکیک کنیم، به طور مثال در حوزه کشاورزی خوب عمل کردند، چرا که ما انتظارمان از بخش کشاورزی این بود که در برخی از امور خودکفا شوند که خوب در این زمینه خوب عمل کردند، در مسئله آبزیان، دامپروری، کشاورزی رشد خوبی داشتند و شما ببینید که وقتی ما در مسئله گندم خودکفا شدیم خوب این هم به نوعی عمل کردن به اقتصاد مقاومتی است.

وی تصریح کرد: در حوزه نفت گام های خوبی برداشته شده، ما در حوزه تولید و فروش نفت با توجه به سرمایه گذاری های خوبی که در پارس جنوبی در حال انجام است، گام های خوبی برداشته ایم. در مسائل دیگری همچون حوزه وزارت بهداشت هم اقدامات خوبی صورت گرفته و در برخی از زمینه ها نیز عملکرد ضعیفی داشته که این مسائل را باید از یکدیگر تفکیک کرد و هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار داد.

آمریکا مراقب باشد پابرهنه وارد منطقه نشوند

لاریجانی در پاسخ به سوالی در خصوص پاسخ ایران به تهدیدات آمریکا گفت: بین اینکه افرادی نظراتی در ذهن داشته باشند یا مجال عمل پیدا کنند، تفاوت است. در منطقه صحنه سختی وجود دارد کسانی که می خواهند وارد این صحنه شوند باید مراقب باشند پابرهنه وارد این صحنه نشوند.

وی افزود: یکی از نامزدهای انتخاباتی آمریکا اعلام کرده است که ما برای ایجاد داعش هزینه دادیم، خودشان هم باید هزینه از بین رفتن داعش را بدهند. امیدواریم روش عقلایی به کار ببرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نتایج تفاهم نامه های اقتصادی با شرکت های خارجی گفت: رفتارهایشان شیطنت آمیز است. یکسری از بانک هایشان همکاری ها را آغاز کردند، اما آنطور که انتظار می رفت سرمایه گذاری ها به آن شدت نیست.

نماینده مردم قم با بیان اینکه ۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری عملی از سوی کشورهای خارجی صورت گرفته است، اظهار داشت: زمینه های داخلی و دیپلماسی باید برای سرمایه گذاری فراهم شود، صحنه، صحنه رقابت است و گاهی شیطنت هایی وجود دارد.

لاریجانی خرید ایرباس و سرمایه گذاری در برخی کارخانجات را از مصادیق همکاری کشورهای اروپایی خواند.

وی در سوال دیگری در خصوص عملکرد دولت نیز گفت: در سیاست خارجی، کشاورزی و نفت عملکرد خوبی داشته اند با توجه به اینکه آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند و در حوزه سیاست خارجی شناخته داشتند، برایشان ملموس بود.

ستاد اقتصاد مقاومتی باید در مسائل کلان پخته تر باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید ستاد اقتصاد مقاومتی در مسائل کلان پخته تر باشد.

نماینده مردم قم در مجلس در خصوص برجام نیز گفت: برجام در ظرف زمانی خود تصمیم درستی بود شاید بگوییم باید ملاحظات بیشتری در نظر گرفته می شد همین الان هم کشورهای اروپایی معتقدند برجام نباید بهم بخورد. البته باید در مقام تصمیم گیری به برخی موضوعات دقت بیشتری می شد تا این ضایعات و شیطنت هایی که با آن مواجهیم ایجاد نشود.

لاریجانی اظهار داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی مصوباتش را برای ما می فرستند بی اطلاع نیستیم. بنا شده است گزارشی را هم به جامعه بدهند.

وی تصریح کرد: در اجرای اقتصاد مقاومتی نیز باید ببینیم در چه شرایطی دولت آن را دنبال می کند. وضعیتمان در سال ۹۱ و ۹۲ در بدهی به بانک ها مشخص بود. دولت این گونه تحویل گرفت، عدد کمی نبود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این دولت تلاش کرد و در کنترل تورم موفق بود. باید تلاش کنیم این مسیر پرتحرک باشد جا دارد چند سال مجاهدانه در مسیر اقتصاد عمل کنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتما عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی از متوسط بهتر است.

من رفیق آقای روحانی هستم

لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حمایتش از دولت در انتخابات ۹۶ گفت: من رفیق آقای روحانی هستم، اما در انتخابات بنای دخالت ندارم مصلحت نمی دانم برای انتخابات همه بخش های کشور دخالت کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون نامه های اخیر احمدی نژاد به رئیس جمهور نیز گفت: سوال بهتر از این نداشتید بپرسید؟ خیلی علاقه ای ندارم در این خصوص صحبت کنم.

رئیس مجلس در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ماده ۳۸ و سقف حقوق مدیران نیز گفت: اینکه مجمع تصمیم و رد این ماده گرفت، مانع ورود مجلس نیست مجلس در آینده می تواند راهکاری پیدا کند. نظر مجمع هم این نبود که حدی وجود نداشته باشد بلکه این بود که در قانون جامعی این سقف دیده شود.

نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: ناراحتی من این است که چرا عده ای با این ادبیات در مورد مجلس حرف زدند. باید در مورد رکن قانون گذاری کشور با لحن درست صحبت می شد.

روابط ایران و همسایگان بر مبنای برادری است

لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون ارتباط ایران و همسایگان نیز گفت: اصولا روابط ایران و همسایگان بر مبنای برادری است حتی ممکن استن بعضی از آنها در برهه هایی با ما بد کرده باشند، اما جمهوری اسلامی مبنای خود را در برخورد برادرانه با ایشان گذاشته است.

وی در خصوص گفتگوی جناح های سیاسی در مجلس خاطرنشان کرد: برخی دوستان مجلس حرف هایی داشتند که این جناح ها رایزنی هایی را در سطح پارلمان داشته باشد که به نظر من مشکلی نیست. در گذشته که اختلافات شدید بود با هم حرف زدند. عیبی ندارد که اگر پیگیری شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص ممنوع التصویری خاتمی و روابط با قوه قضائیه نیز گفت: ضمن اینکه ما روابط برادرانه داریم، اما هر کس جای خودش تصمیم گیرد.

نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: اگر مصوبه قانونی باشد، باید مجلس تصمیم بگیرد. بالاخره یک جایی در خصوص ممنوع‌التصویری تصمیم گرفتند؛ شما نمی دانید کجاست.

لاریجانی اظهار داشت: بودجه عمرانی را به ۷۳ هزار میلیارد تومان رساندیم به علت اینکه موتور حرکت تولید ما بخش های عمرانی است. در لایحه، دولت سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفت وگاز در مغایرت با برنامه ششم توسعه ۲۰ درصد دیده شده بود که مجلس به ۳۰ درصد افزایش داد.

وی گفت: برای آبیاری های نوین هزار میلیارد تومان، آبرسانی به روستاها هزار میلیارد تومان و حل مشکل ریزگردها ۱۰۰ میلیون دلار اختصاص دادیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سالهای ۸۶ تا ۹۱ برداشت های غیرقانونی برای ساماندهی حساب های دولت وجود داشت که کمیته ای در مجلس مشخص شد تا این برداشت ها را مورد بررسی قرار دهد، تخلفات را به مجلس گزارش کند و دیوان محاسبات با متخلفان برخورد کند.

لاریجانی افزود: اگر روند قبلی انتشار اوراق مشارکت ادامه می یابد دولت های بعدی فرو مانده می شدند. در سال ۹۶ کمتر از سال ۹۵ اوراق منتشر کردیم که البته این رقم نیز به نظر من جالب بود. از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق را کاهش دادیم.

لاریجانی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اختلافات منطقه قفقاز گفت: همیشه توصیه می‌کنیم به دوستان آذربایجان و ارمنستان که منطقه آماده حرکت‌های داغ نخواهد بود، هرگونه جنگ‌افروزی در منطقه برای هیچ‌کدام از کشورها خوب نیست.

وی درباره حوزه فرهنگ در برنامه ششم توسعه گفت: در برنامه ششم در بخش فرهنگ، فصلی وجود دارد، چه در باره رادیو و تلویزیون چه بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ که به طور جدی به آن ورود کرده و بخش‌هایی را به لایحه دولت اضافه کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مجموع باید به بخش فرهنگ توجه بیشتری شود، تصریح کرد: از بودجه فرهنگی سال ۹۶ راضی نیستم و معتقدم می‌توانستیم توجه بیشتری به این بخش کنیم؛ البته کمبود منابع وجود دارد که باید از منابع موجود درست استفاده کنیم.

لاریجانی در پاسخ به سؤالی درباره پیگیری‌های مجلس در خصوص وضع صندوق‌های بازنشستگی گفت: در مسیر برنامه توسعه و برنامه بودجه به این مسئله رسیدگی شد. یکی از مشکلات موجود در این زمینه، بدهی زیاد دولت به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی است که در این باره در برنامه ششم تصمیم‌گیری شده است.

وی گفت: البته این اقدامات کافی نیست و باید به بخش بازنشستگی کمک بیشتری کنیم؛ باید این صندوق‌ها سرپا شوند.

هرهری مسلک بودن، خوب نیست

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اصولگرا هستید یا نه و آیا جوسازی‌های موجود در کشور قادر است تصمیمات مجلس را تحت تأثیر قرار دهد یا نه؟ گفت: افراد اصولگرا مختلف هستند، برخی زود قضاوت می‌کنند که من نمی‌خواهم جلوی نظرات را بگیرم، اما معتقدم نظر رهبری که فرمودند «اصولگراییِ اصلاح‌طلبانه، راهکار کشور است»؛ متین است.

وی گفت: انسان نمی‌تواند مسلکی نشود، اما هرهری مسلک بودن، خوب نیست.

لاریجانی درباره جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: اینکه عده‌ای جمع شدند و جبهه تشکیل دادند، ایرادی ندارد؛ ایرادی که من گرفتم، به این نبود، بلکه ایرادم به روش برخورد آنها با مجلس بود. شما بیانیه‌ای که دادم را بخوانید؛ ماهیت کار آنها خوب است، اینکه افرادی جمع شوند برای انتخابات تصمیم بگیرند، ایرادی ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت سوریه گفت: منفعتی برای ما در سوریه، جزء این نیست که مردم این کشور خودشان، کشورشان را اداره کنند؛ ما با این روش که عده‌ای می‌خواهند عقاید خود را تحمیل کنند، مخالفیم.

وی با اشاره به اینکه درباره یمن هم نظرمان این است، تصریح کرد: نباید تصور کنند کشوری که مردم‌سالاری دارد، با آنچه در یمن انجام می‌شود، موافق است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: در سوریه، ما به دنبال منافع دیگری نیستیم، اما مردم سوریه بر سرنوشت خود حاکم باشند؛ از نظر ما این سعادت است.

رسیدگی به تجمعات مقابل مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر پیگیر تجمعات مقابل مجلس هستید؟ گفت: افرادی که جمع می‌شوند، به هر حال درخواست‌هایی دارند، نمایندگان آنها دعوت می‌شوند و حرف‌های آنها شنیده می‌شود، اگر در این باره باید قانون عوض شود، طبیعتاً طرح و لایحه باید ارائه شود.

وی گفت: مثلاً بازنشستگان صندوق فولاد مقابل مجلس تجمع داشتند و ما دیدیم اشکال آنها وارد است. از این رو مجبور شدیم در قانون برنامه و بودجه، این مسئله را مورد توجه قراردهیم.

لاریجانی در پاسخ به سؤالی در خصوص رویکرد قوه مقننه برای تخفیف حبس یا اعدام متهمان مرتبط با مواد مخدر و برخی جرایم دیگر گفت: موافقم در زمینه مواد مخدر از ابزار اعدام و حبس استفاده نشود، البته باید توجه داشت که این مسئله سطح بندی دارد چون ما همجوار افغانستان هستیم که قاچاقچیان مواد را وارد کشور می‌کنند؛ به هر حال باید قوانین ما بازدارنده باشد.

وی درباره سایر محکومیت‌ها و جرایم نیز تصریح کرد: درباره سایر محکومین هم بر اساس مستندات فقهی تصمیم‌گیری می‌شود و نمی‌توان کاری کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه مقامات ایرانی در وزارت امور خارجه، مردم را از سفر به ترکیه منع می‌کنند اما این اتفاق در خصوص عراق رخ نمی‌دهد، آیا عراق از ترکیه امن‌تر است؟ گفت: ترکیه کشور دوست و همسایه ماست و مثال آن با عراق متفاوت است.

وی افزود: زائران ایرانی به کربلا و نجف سفر می‌کنند که مشکلاتی در این شهرها در خصوص امنیتی وجود ندارد.

لاریجانی گفت: در ترکیه تحرکاتی صورت گرفت که نگرانی به وجود آورد، البته ما امیدواریم مشکلات تروریستی در ترکیه برطرف شود و روابط دوستانه ما ادامه داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به هر حال برای صیانت از جان مردم، مقامات ایرانی هشدارهایی دادند. اگرچه ما انتظار داریم دولت ترکیه در خطابه‌ها و مواضعش، از آراستگی برخوردار باشد. متأسفانه برخی مواضع بخصوص در گذشته اخیر در سطح همسایگی ما نبود و ایران با خویشتن‌داری در این باره عمل کرد.

شاید کمتر مذاکراتی داشته باشیم که به یمن مربوط نشود

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه عربستان از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و اتهام‌زنی‌هایی به ایران داشته، اصرار جمهوری اسلامی برای برقراری روابط مجدد با عربستان چیست و اینکه جمهوری اسلامی تا چه اندازه وضعیت یمن را که مورد حمله عربستان است، پیگیری می‌کند؟ عنوان کرد: مسئله یمن مهم است و ما مستمراً آن را دنبال می‌کنیم.

لاریجانی با اشاره به اینکه در یمن با یک نسل‌کشی مواجه هستیم گفت: شاید کمتر مذاکراتی داشته باشیم که به یمن مربوط نشود.

عربستان باید درباره یمن رفتار خود را عوض کند

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت عربستان بعد از دو سال جنگ علیه یمن باید رفتار خود را عوض کند و به نفع عربستان نیست که این‌چنین چهره‌ای را از خود در منطقه به وجود آورد.

وی خاطرنشان کرد: مشی کلی جمهوری اسلامی ایران، ارتباط با کشورهای اسلامی است؛ البته ملاحظاتی داریم و این ارتباط در چارچوب‌هایی برقرار می‌شود.

لاریجانی در خصوص اخبار وجود مدیران دوتابعیتی در کشور گفت: ما در مجلس مدیران دوتابعیتی نداریم، در دولت برخی مسائل مطرح است که باید وزارت اطلاعات گزارش رسمی دهد، ما این

گزارش را خواستیم، هر وقت ارائه دادند، اظهارنظر می‌کنیم؛ بحث بر سر این مسئله در حال پیگیری است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این نشست خبری با تقدیر از اصحاب رسانه که در انعکاس اخبار مجلس به خصوص ایام بررسی برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه اقدام کردند، فرا رسیدن نوروز را تبریک گفت و برای همگان سال خوشی را آرزو کرد.