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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۵۹

مدیر امور اجرایی آرد و نان شادگان خبر داد:

کشیک نوروزی ۱۴ نانوایی در شادگان

کشیک نوروزی ۱۴ نانوایی در شادگان

شادگان - مدیر امور اجرایی آرد و نان شادگان گفت: در ایام نوروز ۱۴ واحد نانوایی در این شهرستان به صورت کشیک ویژه، کار تهیه و پخت نان را برای مسافران بر عهده دارند.

عادل البوناصر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشیک نوروزی ۱۴ نانوایی در شادگان اظهار کرد: از این تعداد نانوایی‌ها ۱۲ واحد در سطح شهر و دو واحد دیگر به در دارخوین و مسیر مشغول به پخت نان خواهند شد.

وی افزود: هم اکنون تعداد ۷۱ واحد نانوایی در سطح شهر و روستاهای شهرستان شادگان وجود دارد.

مدیر امور اجرایی آرد و نان شادگان ادامه داد: برای عرضه نان با کیفیت و مورد رضایت مردم، دوره‌ های آموزشی مهارتی پخت نان برای نانوایان شادگان برگزار شد که در این دوره‌ ها مدرک مهارت دریافت کردند. 

البوناصر یکی از متغیرهای اصلی در تولید نان با کیفیت را آموزش متصدیان نانوایی عنوان کرد و افزود: ارتقای مهارت نانوایان برای پخت نان سالم و بهداشتی از الزامات است که با برگزاری دوره‌ های آموزشی این مهم محقق می‌شود.

وی گفت: بازرسی و نظارت منظم از واحدهای نانوایی برای ارائه نان بهتر به مردم و رسیدگی به تخلفات تامین، توزیع و قیمت آرد در دستور کار بازرسان این واحد قرار گرفته و بازرسی‌ها به صورت مشترک و به طور مستمر ادامه دارد.

کد مطلب 3931650

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