«کوربین» حمایت از دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلیس امروز به سخنان منتشره علیه وی درباره حمایت از برگزاری دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند واکنش نشان داد.

رهبر حزب کارگر انگلیس در این باره اعلام کرد: اگر همه پرسی برگزار شود، خیلی خوب است. فکر نمی کنم این مسأله به پارلمان و یا حزب کارگر ربطی داشته باشد که بخواهند مردم را از برگزاری یک همه پرسی بازدارند.

لازم به ذکر است، برخی از اعضای حزب کارگر پیشتر اعلام کرده بودند که وی روز شنبه هفته جاری حمایت خود را از برگزاری دومین همه پرسی آزاد برای استقلال این منطقه اعلام کرده بود؛ ادعائی که رهبر حزب کارگر انگلیس امروز آن را «شیطنت رسانه ای» و «تغییر واژگان به کار رفته وی» اعلام کرد.

این در حالیست که «نیکلا استروژن» (Nicola Sturgeon) وزیر اول اسکاتلند ساعاتی پیش اعلام کرد که هفته آینده درخواست جدیدی را برای برگزاری همه پرسی آزاد برای استقلال مطرح خواهد کرد.

وزیر اول اسکاتلند در این باره اعلام کرد: هفته آینده از پارلمان خواهم خواست تا درباره روند تصویب همه پرسی استقلال با دولت انگلیس به توافق برسد. اکنون گام های لازم برای حصول اطمینان از اینکه اسکاتلند در پایان این روند، گزینه دیگری را در اختیار خواهد داشت را برمی دارم. گزینه مطرح این است که آیا همانند انگلیس برگزیتِ سخت داشته باشیم و یا اینکه در روابطمان با اروپا کشوری مستقل باشیم.

لازم به ذکر است، چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی به خبرهای منتشره درباره احتمال برگزاری همه پرسی دوم در اسکاتلند برای استقلال و جدائی از انگلیس واکنش نشان داده بود.

نخست وزیر انگلیس که در پارلمان این کشور سخن می گفت، در این باره اعلام کرد: اسکاتلند برای به جریان انداختن ماده ۵۰ پیمان لیسبون حق وتو ندارد و لذا آرای آن برای ردّ برگزیت بیهوده است. ما مطمئنیم که به صورت تنگاتنگی با دولت اسکاتلند همکاری داشته و موضوع برگزیت را پیش خواهیم برد. دادگاه عالی کاملاً شفاف اعلام کرد که پارلمان اسکاتلند فاقد حق وتو برای فعال سازی ماده ۵۰ پیمان لیسبون است.

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس در ادامه افزوده بود: حتی در صورت استقلال، اسکاتلند بداند که نمی تواند در اتحادیه اروپا باشد.

سخنان ترزا می در پاسخ به سخنان وزیر اول اسکاتلند در ماه ژوئن سال جاری میلادی است که در آن «نیکلا استروژن» تهدید کرده بود، ادامه روند سریع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) موجب خواهد شد تا وی همه پرسی فوری را در اسکاتلند اعلام کند.

گفتنی است، دیوان عالی انگلیس چندی پیش با صدور دستوری، آغاز برگزیت را به رأی نمایندگان مردم در مجلس عوام منوط کرده بود و لذا دولت «ترزا می» پس از کسب آراء نمایندگان، به این کار مبادرت نمود.

شایان ذکر است، مردم انگلیس در ۲۳ ژوئن سال جاری میلادی با شرکت در یک همه پرسی به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند.