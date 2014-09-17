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۲۶ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۰۸

اسکاتلند صحنه تظاهرات موافقان و مخالفان استقلال/ آیا صبح جمعه اولین روز استقلال اسکاتلند خواهد بود

اسکاتلند صحنه تظاهرات موافقان و مخالفان استقلال/ آیا صبح جمعه اولین روز استقلال اسکاتلند خواهد بود

خیابان های شهرهای مختلف اسکاتلند عصر امروز صحنه برگزاری تظاهرات از سوی موافقان و مخالفان استقلال این کشور از انگلیس خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در فاصله کمتر از 24 ساعت به برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند، موافقان و مخالفان همه پرسی قصد دارند که بصورت هم زمان اقدام به برگزاری تظاهرات در نقاط مختلف این کشور کنند.

در همین رابطه "الکس ساموند" وزیر اول اسکاتلند، با انتشار نامه ای از مردم این کشور خواسته تا در همه پرسی به آنچه که درست است عمل کنند.

وی در بخشی از این نامه نوشته است: بگذارید تا صبح جمعه اولین روزی باشد که در کشوری مستقل از خواب برمی خیزیم.

در طرف مقابل حامیان حفظ اتحاد یا همان سلطنت طلبان نیز همچنان اقدامات خود را ادامه می هند تا به هر نحو ممکن مردم اسکاتلند را متقاعد به دادن رای منفی در همه پرسی روز پنجشنبه کنند.

از سوی دیگر، امروز چهارشنبه نتایج جدیدترین نظرسنجی استقلال اسکاتلند منتشر شده که بر اساس آن شانس حامیان اتحاد با انگلیس بیش از استقلال طلبان است. 

این نظرسنجی که توسط موسسه ICM و برای روزنامه "اسکات من" انجام شده نشان می دهد در حال حاضر 52 درصد از مردم اسکاتلند خواهان حفظ اتحاد و 48 درصد نیز خواستار کسب استقلال از انگلیس هستند.

کد مطلب 2372327

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