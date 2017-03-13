عملکرد اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ برای کشور افتخار آفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

جهانگیری اقدامات صورت گرفته در سال ۹۵ برای اجرای اقتصاد مقاومتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مجموعه عملکرد اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ قابل دفاع و برای کشور افتخار آفرین است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور که توسط رئیس این سازمان ارائه شد، ‌ افزود: یکی از جهت گیری های اقتصاد مقاومتی کاهش اتکاء اقتصاد کشور به نفت و افزایش سهم مالیات در درآمدهای کشور است که انصافاً اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است.

وی ادامه داد: سامانه مناسبی در سازمان امور مالیاتی کشور راه اندازی شده که بخش زیادی از اموری که توسط اشخاص انجام می شد، به شکل الکترونیکی انجام می شود و این موضوع نقش موثری در کاهش فساد و افزایش شفافیت در امور مالیاتی کشور داشته است.

جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه نهادهای نظارتی نباید در فرآیند تصمیم گیری مدیران اجرایی کشور مداخله کنند، خاطر نشان کرد: نگرانی مدیران از نهادهای نظارتی باعث شده تا بعضاً‌ در اتخاذ تصمیمات مناسب تعلل کنند و این در حالی است که نهادهای نظارتی در صورتی که تصمیمی را مغایر با قوانین و مقررات می دانند، باید پس از اتخاذ تصمیمات این اشتباهات را متذکر شوند و در فرآیند تصمیم گیری ها ورود نکنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش رئیس سازمان تامین اجتماعی در خصوص عملکرد این سازمان در راستای حمایت از بخش تولید، بر لزوم توجه هر چه بیشتر به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: اگر به درخواست ها و مطالبات بخش خصوصی توجه نکنیم، باعث تضعیف بخش خصوصی می شود که این موضوع نقش مخربی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

وی اظهار داشت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اجرای اقتصاد مقاومتی سه دوره زمانی را مدنظر قرار داد که دوره اول تا پایان دولت یازدهم و تدوین ۱۲۰ پروژه برای سال جاری بود. دوره دیگر در طول برنامه ششم و دوره سوم تا پایان سند چشم انداز بیست ساله است. در نخستین جلسه سال ۹۶ درباره اولویت های سال آینده و نیز برنامه ریزی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در طول برنامه ششم توسعه بررسی و تصمیم گیری خواهیم کرد.

جهانگیری اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران برای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه اقدامی بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: گمرک یکی از موفق ترین و برجسته ترین دستگاه های اجرایی در الکترونیکی کردن فرآیندها و امور صادرات و واردات کشور بوده است به گونه ای که تمام مراحل از لحظه ثبت سفارش تا انتها از طریق سامانه قابل نظارت و کنترل است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با اشاره به گزارش وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش قابل توجه میزان تولید محصولات راهبردی بخش کشاورزی از جمله گندم، گفت: دولت در سال ۹۵ حدود ۱۱.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان به ازای هر کیلو ۱۲۷۰ تومان خریداری کرد و میزان پرداختی به گندم کاران حدود ۱۷ برابر پرداختی دولت قبل در سال ۹۱ بوده است که این موضوع نقش موثری در بهبود معیشتی و جبران کاهش قدرت خرید کشاورزان داشته است.

در این نشست وزیر نیرو نیز گزارشی از اقدامات دانش بنیان صورت گرفته در این وزارتخانه ارائه و تصریح کرد: برای نخستین بار توربین آبی در کشور ساخته و راه اندازی شده است و حدود ۱۵۰ تولید کننده برق در کشور در حال فعالیت هستند و برق تولیدی توسط آنها در شبکه سراسری کشور استفاده می‌شود و به گونه ای برنامه ریزی شده که برای تولید برق مورد نیاز کشور، نیروگاههای بزرگ، متوسط و کوچک راه اندازی شود که این اقدامات در حقیقت مصداقی برای مردمی کردن اقتصاد در بخش تولید برق کشور است.

در این جلسه که وزرای کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات این سازمان برای حمایت از بخش تولید کشور ارائه کرد.

براساس این گزارش، اصلاح ساختار و هوشمند سازی، تعدیل نرخ ها و رفع تبعیض های مالیاتی، ارتقاء فرهنگ مالیاتی و خود اظهاری، بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی های مالیاتی، توافق با اصناف، تعدیل ضرایب مالیاتی فعالیت های تولیدی، ساماندهی مجوز ها و تسهیل محیط کسب و کار، اصلاح فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات و اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان معرفی شده از جمله اقدامات و برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از تولید کشور بود.

رییس سازمان تامین اجتماعی هم در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از تولید داخلی پرداخت و گفت: در پرداخت حقوق مستمری بگیران حتی یک روز هم تاخیر وجود نداشته است و منابع سازمان بدون اتکاء به نفت و مالیات ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است که یک شاهکار در عملکرد این سازمان است.

بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب، توقف ممنوع الخروج بودن و توقیف ابزار تولید کارفرمایان، ایجاد امکان تقسیط پرداخت ۴ درصد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، ارائه خدمات غیر حضوری در سازمان تامین اجتماعی و حذف دفترچه های درمانی در مراکز ملکی سازمان از جمله اقدامات صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی بود که گزارش آن توسط رییس سازمان ارائه شد.

در این جلسه اعضای ستاد در خصوص گزارش های ارائه شده به اظهار نظر و بررسی پرداختند و دیدگاه های خود را مطرح کردند.

در ادامه این جلسه دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد ستاد در سال ۹۵ ارائه کرد و به تشریح تحولات اقتصادی صورت گرفته به واسطه ی اجرای اقتصاد مقاومتی پرداخت.

براساس این گزارش، ستاد ۳۲ جلسه داشته و اعضای ستاد به استان های مختلف سرکشی کرده اند و سامانه یکپارچه «نیپا» برای ثبت و ضبط اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی و استان های مختلف کشور راه اندازی شده است.

اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار، احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی با تمرکز بر بنگاه های کوچک و متوسط، توسعه صادرات و مدیریت واردات و تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح منتخب از جمله اقدامات صورت گرفته در چارچوب اقتصاد مقاومتی بوده است.