پخش بیش از ۵۰ برنامه تولیدی زنده و تامینی نوروزی و راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دبیقی عصر امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه معرفی ویژه برنامه های این مرکز با محوریت راهیان نور و نوروز ۹۶، از اهداف اصلی برگزاری این نشست است، گفت: مقام معظم رهبری در نشست اخیر با متولیان راهیان نور ضمن معرفی حرکت کاروانهای راهیان نور به عنوان یک حرکت بزرگ، ارزشمند، از دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه عظیم فرهنگی نام بردند و بر لزوم دستیابی به این ثروت فرهنگی از طریق پرداخت درست به موضوع راهیان نور تاکید کردند.

وی با بیان اینکه عمل به منویات مقام معظم رهبری به عنوان یک ماموریت ویژه در دستور کار صدا و سیمای مرکز آبادان قرار دارد، افزود: ویژه برنامه راهیان نور را از ۱۷ اسفندماه به صورت برقراری ارتباط با شبکه های استانی و سراسری آغاز کردیم. به طور روزانه، میانگین ۲۰ ارتباط زنده و هر ارتباط به مدت ۱۰ دقیقه، با شبکه های استانی و سراسری برقرار می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان اظهار کرد: عملیاتهای بسیاری در دوران دفاع مقدس در شهرهای آبادان و خرمشهر رخ داده که بایستی به طور ارزنده ای در جهت معرفی آنها و یادمانهای مرتبط با عملیاتها تلاش کرد. متاسفانه این اتفاق برای آبادان کمتر رخ داده و لذا امسال معرفی عملیاتها و یادمانهای شهری آبادان از جمله باغ موزه بکر دفاع مقدس به طور ویژه در دستور کار این مرکز قرار دارد. در بخش خبر نیز گزارشات ویژه ای از سرزمین ها و کاروانها ی راهیان نور داریم که به سمع شنوندگان می رسد.

دبیقی با اشاره به حضور مسئولان کشوری و لشکری در قالب کاروانهای راهیان نور در شهرهای آبادان و خرمشهر افزود: دعوت از مسئولان برای حضور در برنامه صدا و سیما با هدف معرفی خدمات و دستاوردهای نظام در عرصه دفاع مقدس و رشادتها و مقاومتهای مردم استان به ویژه مردم شهرهای آبادان و خرمشهر انجام می شود.

وی با تاکید بر معرفی هنرمندانه مراکز غنی در این منطقه اظهار کرد: در آبادان قومیت های مختلفی با لهجه ها، گویش ها، آداب، رسوم و خرده فرهنگهای گوناگون زندگی می کنند که بایستی به شکل هنرمندانه و درستی به دیگران معرفی شود. به منظور معرفی لهجه زیبای آبادانی به مردم از بازیگران بومی منطقه از جمله «اکبراودود» و «قاسم صیادی» که در سطح ملی نیز شناخته شده اند، در ویژه برنامه ای شاد و متنوع بهره بردیم که خوشبختانه با اقبال عمومی نیز مواجه شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان یادآور شد: معرفی ظرفیت های اقتصادی و صنعتی شهرهای آبادان و خرمشهر در ایام نوروز از دیگر محورهای اصلی برنامه سازان این مرکز به شمار می رود که معرفی پالایشگاه آبادان به عنوان قدیمی ترین پالایشگاه کشوراز جمله آنها است.

دبیقی از برقراری ارتباط با پلیس نیروی انتظامی، راهور و مسئولان حمل و نقل جاده ای به منظور ارائه هشدارهای ترافیکی، امنیتی و انتظامی، پیگیری مطالبات مردمی، مسافران و کاروانهای راهیان نور از طریق مسئولان در جهت پیگیری و کمک به رفع آنها به عنوان دیگر برنامه های این مرکز در ایام نوروز نام برد.

وی افزود: پخش برنامه عربی زبان «مضیف المحبه» از سیمای مرکز آبادان یکی از برنامه های پیش بینی شده ایام نوروزی است که علاوه بر آن پخش اخبار به زبان عربی نیز پیش بینی شده است. طبق برنامه ریزی انجام شده به طور روزانه یک فیلم سینمایی (۱۳ فیلم) و سریال جذاب مرد هزار چهره از سیمای مرکز آبادان پخش می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان با اشاره به راه اندازی «رادیو بهاران» با پخش ویژه برنامه های نوروزی به زبان فارسی و عربی تصریح کرد: علاقمندان می توانند این رادیو را بر روی موج اف.ام (FM) فرکانس ۹۳.۱ مگاهرتز دریافت کنند.



دبیقی یادآور شد: کانال خبری با عضویت جمع زیادی از مردم و مسئولان حتی در رده ملی و وب سایت خبری صدا و سیمای مرکز آبادان به عنوان یکی از وب سایتهای فعال و برگزیده در کنار رادیو در امر اطلاع رسانی به مردم و مسئولان فعال است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زمان نامنویسی نامزدهای شورای اسلامی شهر و روستا از ۳۰ اسفندماه جاری گفت: صدای و سیمای مرکز آبادان در هر روز برنامه های متنوعی را در بخش های خبر و سیما در چهار مرحله تبیین، تبلیغ، تهیج و تکمیل(آرامش بخشی)، پخش می کند. در موضوع انتخابات از هیچ جناح و حزبی حمایت نمی کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان با بیان اینکه رویکرد«از سیم خاردار نفس تا سیم خاردار دشمن» به عنوان سرفصلی جدید توسط برنامه سازان مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: در این رابطه نیز نخستین گزارش تولید و آماده پخش شده ، در طول نوروز با ۱۵ گزارش تولیدی ویژه با موضوع راهیان نور و نوروز از طریق شبکه های آبادان، استانی و سراسری به خانه های مردم می رویم. پخش ویژه برنامه هایی همچون «گلبانگ نوروزی»، «بوی عید»، «سیسو»، «سرتاسر»، «بوارده» و «نخل و نوروز» را در دو بخش خبری سیمایی و دو بخش خبری رادیویی (فارسی و عربی) در ایام نوروز از طریق رادیو و تلویزیون داریم که برنامه های رادیویی از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ و برنامه های سیما از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۵ عصر برای مردم پخش می شود.

دبیقی راه اندازی رادیو نما را یادآور شد و گفت: این رادیو به عنوان رسانه سوم، تلفیقی از رادیو و تلویزیون است که به شکل زیبایی بر روی گیرنده های سیما قابل دریافت است، مردم می توانند تصاویر زیبای خود را با موضوعیت راهیان نور، نوروز و گردشگری به این رادیوی تصویری ارسال کنند تا با نام خود آنان نشان داده شود.