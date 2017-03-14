حرکات لب، رمز عبور رایانه و گوشی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، پرفسور چیونگ یو مینگ و گروهی از محققان دانشگاه باپتیست در هنگ کنگ این روش را که کلمه عبور مبتنی بر لب نام گرفته ابداع کرده اند. روش یاد شده مبتنی بر حرکات خاص لب و بیان کلمه ای به عنوان کلمه عبور با لب های کاربر است.

این محققان می گویند از آنجا که نحوه حرکات لب هر فرد منحصر به فرد و بی همتاست، لذا هکرها نمی توانند به سادگی این روش را دور زده و وارد سیستم های رایانه ای شوند. آنان می گویند نحوه ادای یک کلمه توسط دو نفر هم با یکدیگر متفاوت است و سیستم یاد شده به گونه ای طراحی شده که می تواند این تفاوت را درک کرده و تشخیص دهد.

سیستم رایانه ای ابداع شده توسط محققان یاد شده با بررسی ویژگی های بصری لب های افراد در زمان بیان کلمات و از جمله حالت، حرکات و ... یک لایه امنیتی جدید برای دسترسی به برنامه ها و رایانه ها ایجاد می کند. آنان می گویند این سیستم بهتر از سیستم های تشخیص هویت صوتی است که ممکن است به علت وجود صدای مزاحم پس زمینه به خوبی عمل نکنند. این سیستم توسط افراد معلول یا فاقد قدرت تکلم یا نامسلط به زبان های خارجی هم قابل استفاده است.

سیستم تایید هویت از طریق حرکات لب هنوز در مرحله نهایی سازی است و از آن می توان برای ایمن سازی دسترسی به خودپردازهای بانکی، سیستم های پرداخت همراه و ... هم استفاده کرد.