افزایش حمایت های ریالی از دوره های کوتاه مدت فرصت مطالعاتی

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات متعددی که دانشجویان متقاضی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دوره دکتری روبرو هستند گفت: برنامه وزارت علوم توسعه کمی هر چه بیشتر فرصت‌های تحقیقاتی کوتاه مدت برای دانشجویان دکتری داخل است تا هرچه بیشتر بتوانند از این امکان استفاده کنند.

وی ادامه داد: دانشجویان بورسیه از حمایت کامل مالی (ارزی – ریالی) برخوردار هستند. دانشجویان غیربورسیه نیز چندین سال است که از سهمیه ارز بانک، بلیط رفت و برگشت، بیمه و ۵۰ درصد معادل ریالی آن ارز، استفاده می کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان در پاسخ به مشکلاتی که دانشجویان متقاضی فرصت‌های مطالعاتی کوتاه مدت درباره تغییر ارز مطرح کرده بودند، گفت: ما باید در چهارچوب مقررات بانک مرکزی کار کنیم، این بانک مشخص می کند که باید با چه نوع ارزی کار شود، وقتی آنها مشخص می کنند که مثلا سهمیه دلاری یا یوریی است، ما هم مجبوریم همان را دنبال کرده و استفاده کنیم.

وی ادامه داد: می دانم در مواردی، البته نه در همه موارد، دانشجویانی بوده اند که یور دریافت کرده و این مشخص است که اروپا نیز تبدیل ندارد. ولی در برخی کشورها که تبدیل انجام می شود این موضوع برای دانشجویان حق الزحمه ای داشته است. این موضوع را بررسی کرده ایم و آن را در سیستم امور مالی پیگیری می کنیم تا مسیر قانونی را پیدا کرده و اگر بتوانیم، کمک و حمایت کنیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: در اینکه حمایت بیشتری از دانشجویان باید شود نیز دو بحث مطرح می شود، یک بحث توسعه بیشتر کمی و یکی هم افزایش حمایت مالی است که عامل محدود کننده ما برای افزایش حمایت، منابع ریالی ما هستند، اگر این منابع زیاد نشود و از طرفی تعداد دانشجویان بیشتری برای استفاده از این دوره ها جذب شود، نمی توانیم حمایت مالی را افزایش دهیم.

صدیقی ادامه داد: اخیرا در شورای مرکزی بورس افزایش حمایت های ریالی برای سال ۹۶ بررسی شده است در صورتی که به جمع بندی و نتیجه برسیم افزایش خواهد داشت.

وی افزود: سیاست اصلی ما این است که به جای اعزام دایم دانشجو، دوره‌های فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دوره دکتری توسعه یابد که امیدواریم هم مشکلات اداری و هم مشکلات مالی و حمایتی کاهش یابد.