خبر پخش «کلاه قرمزی» کذب است/ رییس سازمان صداوسیما ورود کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید مدرسی تهیه کننده مجموعه «کلاه قرمزی» در یادداشت دوباره ای که در کانال رسمی این مجموعه قرار داده شده است از اینکه هیچ بودجه ای از طرف شبکه دو دریافت نشده و تولید این پروژه همچنان متوقف است، خبرداد.

متن کامل این یادداشت در زیر می آید:

«احتراماً پیرو خبر منتشر شده به نقل از مدیران ارشد شبکه ۲ سیما و اعلام برنامه «کلاه قرمزی» با جزئیات توسط مدیر محترم شبکه ۲ سیما جناب آقای جعفری جلوه مبنی بر پخش «کلاه قرمزی» نوروز ۹۶ در ساعت ۲۰ و اعلام رفع مشکلات این مجموعه بدین وسیله اعلام می نمایم خبر پخش کلاه قرمزی در نوروز ۹۶ کذب محض می باشد.

خبر انتشار یافته از طرف شبکه ۲ سیما بجز خوراک رسانه ای و درست شدن حاشیه ها چیز دیگری بدنبال نخواهد داشت و در زمین دشمن بازی کردن را بیاد می آورد.

عدم پخش برنامه موفق و پربیننده ای مثل «کلاه قرمزی» عرصه را برای برنامه های نوروزی شبکه های ماهواره ای غیر مجاز مثل جم در نوروز ۹۶ مهیا می سازد که مغایر سیاست های هجوم فرهنگی کشور می باشد و از سوی دیگر با کمترین محاسبه در آمد ۱۵ برابر بودجه این پروژه از طریق جذب تیزر توسط اداره کل بازرگانی محروم می ماند و در این شرایط اعلام پخش برنامه توسط مدیر شبکه و خبر آن از آنتن سیما و رسانه ها به مردم سوال های بزرگی از جمله هرگونه عواقب معنوی ومادی برنامه برای سیما و سازندگان را طرح می کند که اینجانب جوابگوی آن نخواهم بود.

قطعاً در این مقطع زمانی حل و فصل مشکلات این پروژه در تأمین بودجه و دیگر موارد گذشته قطعاً در اراده و نیت مدیر محترم شبکه ۲ سیما نمی باشد.

چه بسا نظریه ایشان موجبات زیر سوال بردن تعهدات و قراردادهای قبلی مدیران محترم وقت سیما و از سوی دیگر از دست رفتن هرگونه ذوق و انگیزه ای را در تکمیل و کمک به انجام این مجموعه عقیم می گذارد.

برنامه تولید شده امثال «کلاه قرمزی» بی شک یکی از بهترین برنامه های تولیدی از لحاظ کیفی و محتوایی می باشد و در شروع پیش تولید متأسفانه تجربه تلخ از دست دادن یکی از بهترین های خود در هنر عروسک گردانی را داشتیم، زنده یاد دنیا فنی زاده که هنوز از یادها نرفته است. دنیا فنی زاده از میان ما رفت ولی هنوز عروسکش کلاه قرمزی به یادش زنده است و زنده خواهد ماند. یادش گرامی باد.

به نظر این حقیر تنها شانس رسیدن پروژه به آنتن سیما، ورود فوری شخص ریاست محترم سازمان و یا معاونت محترم سیما به حل و فصل مشکلات این پروژه شاید در ظرف روز و ساعت آینده راه گشا باشد به نظر این حقیر تنها شانس رسیدن پروژه به آنتن سیما، ورود فوری شخص ریاست محترم سازمان و یا معاونت محترم سیما به حل و فصل مشکلات این پروژه شاید در ظرف روز و ساعت آینده راه گشا باشد. در غیر اینصورت عملاً پخش مجموعه «کلاه قرمزی ۹۶» همچنان منتفی خواهد بود.

اینجانب به نمایندگی از پروژه و میلیون ها مشتاق و هوادار این مجموعه و هنرنمایی گروهی ۱۰۰ نفره از هنرمندان بنام این عرصه تقاضا دارم در صورت ارزشمند بودن این پروژه و احترام به مخاطبان میلیونی و هواداران آن با ورود خود در این لحظات آخر مردم و بخصوص بچه های این مرز و بوم را از دیدن این برنامه مفرح محروم ننمایند.

با تشکر»

این یادداشت که تاکید دوباره تهیه کننده مبنی بر پخش نشدن «کلاه قرمزی» در نوروز ۹۶ است درحالی منتشر شد که طی یکی دو روز گذشته اعلام شد تصویربرداری پروژه از سر گرفته شده است.

در چند سال اخیر این شیوه تایید و تکذیب های خبر ساخته و پخش شدن «کلاه قرمزی» بارها تکرار شده است.