خبرگزاری مهر-گروه هنر: در حالی که این روزها خبرهای ضد و نقیضی از پخش شدن یا نشدن سری جدید مجموعه «کلاه قرمزی» از شبکه دو سیما در رسانه ها منعکس می شود و در این میان مخاطبان این سریال سردرگم شده اند که بالاخره نوروز می توانند عروسک های محبوب خود را در قاب تلویزیون ببینند، امروز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه شبکه دو در خبری رسمی اعلام کرد «مجموعه «کلاه قرمزی» کاری از گروه کودک و نوجوان شبکه دو در جدول پخش برنامه های نوروزی این شبکه قرار دارد تا در سال جدید مخاطبان خود را همراهی نماید. این مجموعه هر شب ساعت ۲۰:۰۰ روانه آنتن می شود.»

این در حالی است که طبق مطلبی که دیروز حمید مدرسی تهیه کننده «کلاه قرمزی» منتشر کرده بود هنوز مشکلات تامین بودجه حل نشده است. وی از عبدالعلی علی عسکری رییس سازمان صدا و سیما خواسته بود که به این مساله ورود کرده و مشکل را حل کند.

طبق آخرین اطلاعات خبرنگار مهر تلاش ها برای رفع مشکل از سوی مقامات بالاتر از مدیران شبکه دو ادامه دارد و دست اندرکاران این پروژه معتقدند که مجموعه «کلاه قرمزی» از ابتدا با هدف پخش نوروزی ساخته شده و متعلق به آنتن تلویزیون است و اینگونه نیست که بتوان آن را در مدیایی دیگر و یا زمانی دیگر پخش کرد.

بر اساس خبرها مساحت دکور سری جدید «کلاه قرمزی» از ۷۰۰ مترمربع به ۱۵۰۰ مترمربع افزایش یافته و ۲۳ شخصیت عروسکی که برای جانبخشی به هر یک از آنها سه نفر مشغول به کار بوده اند، پروژه امسال را به نسبت به سال های قبل گسترده تر کرده است. همچنین فضای محتوایی این مجموعه نیز نسبت به سال های گذشته شادتر و مفرح تر شده است.

حال در شرایطی که بخش های عمده این مجموعه نوروزی ساخته شده و برای آن هزینه قابل توجهی نیز خرج شده است باید دید اختلافاتی که این روزها بیشتر شکل دعواهای رسانه ای گرفته است تا کجا ادامه می یابد و در این میان هزینه مصرف شده تباه و مردم از دیدن مجموعه محروم می شوند و یا درنهایت با ورود مقام های بالاتر رسانه ملی این مشکل به سرعت حل می شود و بیشتر از این فضا برای حاشیه سازی فراهم نمی شود.

همچنین در این میان برخی شنیده های تایید نشده حاکی از آن است که در شبکه دو مونتاژی از بخش های «کلاه قرمزی» سال های قبل در حال انجام است تا در صورت لزوم این مجموعه تکراری روی آنتن برود.

در این میان مطالبی هم شنیده و نوشته می شود مبنی بر اینکه دست اندرکاران مجموعه «کلاه قرمزی» برای گرفتن دستمزد بیشتر و یا پخش مجموعه ای که کاملا مورد نظارت شبکه دو قرار ندارد این فضای خبری را ایجاد کرده اند. در چنین شرایطی این سوال پیش می آید که آیا عقد قراردادهای مالی غیرمتعارف یا پرداخت هایی خارج از عرف در دستور کار تلویزیون است؟ و یا امکان پخش برنامه ای بدون نظارت قطعی وجود دارد یا خیر؟