به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن» به همت گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم شهریار زرشناس به چاپ دوم خود رسید.

علوم انسانی محصول مدرنیته و به عبارت دقیق‏تر فرزند جهان‏بینی عصر به اصطلاح روشنگری است (جهان‏بینی‏ای که ماهیتی ظلمانی داشت و بیان فرموله خودبنیادی نفسانی بود). علوم انسانی صورتی از صور تحقق «علم مدرن» است و به تبع عمق‌ یافتن و شدت‌گرفتن بحران ذات علم مدرن، که در قرن بیستم و به ‌ویژه در نیمة دوم این قرن بیش از پیش ظاهر شده است، «بحران ماهوی علوم انسانی» نیز چنان وضوح و شدت ظهوری یافته است که دیگر ساده ‌‏لوح ‏ترین خوش‌‏بینان دلبسته به «علوم انسانی مدرن» نیز نمی‏توانند آن را نادیده بگیرند.

چاپ دوم کتاب «کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن» شامل سه فصل، به شرح زیر است:

فصل اول: سیری در ماهیت علوم مدرن و بنیان های نظری علوم انسانی

فصل دوم: پدران بنیان گذار علوم انسانی

فصل سوم: انقلاب اسلامی و علوم انسانی

چاپ دوم کتاب «کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن» اثر شهریار زرشناس، با قیمت ۱۵،۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به‌ وبگاه کانون اندیشه جوانیا سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.