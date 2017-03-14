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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۰

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر کرد؛

چاپ دوم کتاب کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن

چاپ دوم کتاب کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن

کتاب «کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن» به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم شهریار زرشناس به چاپ دوم خود رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن» به همت گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم شهریار زرشناس به چاپ دوم خود رسید.

علوم انسانی محصول مدرنیته و به عبارت دقیق‏تر فرزند جهان‏بینی عصر به اصطلاح روشنگری است (جهان‏بینی‏ای که ماهیتی ظلمانی داشت و بیان فرموله خودبنیادی نفسانی بود). علوم انسانی صورتی از صور تحقق «علم مدرن» است و به تبع عمق‌ یافتن و شدت‌گرفتن بحران ذات علم مدرن، که در قرن بیستم و به ‌ویژه در نیمة دوم این قرن بیش از پیش ظاهر شده است، «بحران ماهوی علوم انسانی» نیز چنان وضوح و شدت ظهوری یافته است که دیگر ساده ‌‏لوح ‏ترین خوش‌‏بینان دلبسته به «علوم انسانی مدرن» نیز نمی‏توانند آن را نادیده بگیرند.

چاپ دوم کتاب «کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن» شامل سه فصل، به شرح زیر است:

فصل اول: سیری در ماهیت علوم مدرن و بنیان های نظری علوم انسانی

فصل دوم: پدران بنیان گذار علوم انسانی

فصل سوم: انقلاب اسلامی و علوم انسانی

چاپ دوم کتاب «کاوشی در چیستی علوم انسانی مدرن» اثر شهریار زرشناس، با قیمت ۱۵،۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به‌ وبگاه کانون اندیشه جوانیا سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.

کد مطلب 3932182

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