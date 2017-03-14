تولیدات ویژه نوروز طرح آرامش بهاری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «آرامش بهاری» یکی از ویژه برنامه های سازمان اوقاف وامورخیریه است که هرساله توسط معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در جوار مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه کشور برگزار می شود.

براساس این گزارش، همه ساله معاونت فرهنگی سازمان اقدام به تهیه و توزیع محصولات فرهنگی متناسب با فضای ایام نوروز و با رویکرد سبک زندگی اسلامی برای زائران و مجاوران حرم های نورانی کرده است.

‌مجموعه طنز داستان های احسان ماندگار با رویکرد سبک زندگی اسلامی، مجموعه ده قسمتی کمیک استریپ داستان های احسان ماندگار با تیراژ ۷هزار، رنگ آمیزی کودک و کتاب داستانی کودک با موضوع سبک زندگی از جمله این تولیدات به شمار می آید.

همچنین نرم افزار «اینگونه باشیم» موضوع سبک زندگی ویژه آرامش بهاری، نرم افزار «زیر سایه گنبد های فیروزه ای» موضوع امامزادگان کشوربا دسترسی به آدرس و مشخصات ویژه نوروز، نرم افزار راه و رسم زندگی ویژه آرامش بهاری و کتاب های ویژه مسابقات به همراه نرم افزار تلفن همراه برای دسترسی بیشتر و کتابهای داستانی صوتی از دیگر تولیدات این مجموعه اعلام شده است.

مجموعه نمایشگاهی آرامش بهاری شامل ۱۵تابلو، تقویم جیبی با موضوع وقف و ترویج صحیفه سجادیه ۷هزار جلد، تقویم پالتویی با موضوع وقف و اقتصاد مقومتی ۷هزار جلد، تقویم دیواری کودک با موضوع سبک زندگی و کتابچه احکام با هفت موضوع متفاوت هرکدام ۷هزار جلد را از بخش های این تولیدات می توان دانست.

در بخش دیگر همچنین بادکنک های رنگی با چاپ شعرهای نماز، نیکی به پدر مادر، امام زمان و .. «ویژه جشن عبادت و میلاد معصومین»، برچسب های زیبای کودک با موضوعات مختلف سبک زندگی ۲۴ هزار برگه و مگنت وایت بردی با موضوع وقف و سبک زندگی اسلامی ۴۰۰۰ عدد از سری تولیدات مجموعه آرامش بهاری عنوان شده است.

همچنین کتاب های درسنامه کودک ،تربیت فرزند از زیر صفر درجه، سخنرانی چند رسانه ای برای مبلغین طراحی و تولید شده است ودر اختیار ایشان قرار گرفت.

همچنین وسایل بازی با کاغذ و اسباب بازی هایی برای ایجاد سرگرمی در خیمه های معرفت در اختیار ۳۰۰ مبلغ قرار داده شد.